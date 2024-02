Inflácia v eurozóne v januári vďaka poklesu cien energií spomalila na 2,8%

Foto: unsplash.com/Mauro Sbicego

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v januári spomalilo na 2,8 percenta z decembrovej hodnoty 2,9 percenta. Prispel k tomu ďalší pokles cien energií, uviedol dnes vrýchlom odhade európsky štatistický úrad Eurostat. Údaje za celú Európsku úniu predbežný odhad neobsahuje.

Januárová hodnota je v súlade s očakávaniami analytikov. Inflácia v eurozóne sa predvlani postupne vyšplhala až na rekordných 10,6 percenta, odvtedy už výrazne klesla a priblížila sa dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). Prezidentka ECB Christine Lagardeová minulý mesiac uviedla, že banka by mohla v lete znížiť úrokové sadzby.

Počas samotného júla sa ceny znížili o 0,4 percenta. Takzvaná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny čerstvých potravín a energií, sa spomalila v medziročnom porovnaní na 3,6 percenta z decembrových 3,9 percenta. Bez započítania energií, potravín, alkoholu a tabaku stúpli ceny medziročne o 3,3 percenta.

Ceny energií ako jediné klesli

V januári v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 najviac, o 5,7 percenta, vzrástli ceny potravín, alkoholu a tabaku. Z toho ceny čerstvých potravín sa zvýšili o sedem percent. Ceny energií naopak ako jediné klesli, a to o 6,3 percenta.

Analytici upozorňujú, že aj keď miera inflácie klesla, bez zahrnutia cien energií, potravín, alkoholu a tabaku zostala vyššia, ako čakali analytici, upozornila agentúra Reuters. To pravdepodobne posilní argument ECB, že so znižovaním sadzieb by sa nemalo ponáhľať, aj keď ďalším krokom zostáva uvoľnenie menovej politiky. To by podľa súčasných očakávaní trhu malo prísť v apríli alebo v júni.

Sídlo ECB v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Z jednotlivých členských krajín bola inflácia najvyššia v Estónsku, kde predstavovala päť percent. V Chorvátsku spotrebiteľské ceny stúpli o 4,8 percenta a v Rakúsku a na Slovensku o 4,3 percenta. Najnižšia bola inflácia vo Fínsku a v Taliansku, kde predstavovala menej ako jedno percento.Spresnenú správu s ďalšími podrobnosťami a s údajmi za celú Európsku úniu zverejní Štatistický úrad 22. februára.