Dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa má zvýšiť na 1500 eur

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/EVG Kowalievska

Maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu by sa mala zvýšiť na 1500 eur. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie novely v skrátenom konaní.

Novela zároveň zavádza osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorých bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. „V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie poskytnúť dotáciu najviac v sume 1500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde k ďalšej mimoriadnej udalosti,“ uviedlo ministerstvo práce v dôvodovej správe k materiálu.

Pokiaľ dôjde k značným škodám na majetku v rámci tej istej mimoriadnej udalosti, mohla by sa podľa schváleného materiálu dotácia zvýšiť maximálne na 3000 eur, pričom limit na jednu žiadosť je maximálne 1500 eur. Podanie žiadosti na podporu humanitárnej pomoci by malo byť možné do troch mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Podpora riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných

Novela by zároveň mala výraznejšie podporiť aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb, a to zvýšením maximálnej sumy dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre tieto aktivity a činnosti z 20 000 eur na 150 000 eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Rezort práce dodal, že v záujme posilnenia ochrany základných ľudských práv obetí domáceho a partnerského násilia je potrebné podporiť i zariadenia núdzového bývania, konkrétne bezpečné ženské domy a poradenské centrá tak, aby naďalej mohli kontinuálne poskytovať tieto služby obetiam domáceho násilia.