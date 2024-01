Bitcoin vzrástol prvýkrát od apríla 2022: Toto je jeho hodnota!

Foto: unsplash.com/Kanchanara

Bitcoin dnes prvýkrát od apríla 2022 vystúpil nad úroveň 45-tisíc USD. Najväčšiu svetovú kryptomenu podporil optimizmus súvisiaci s možným schválením investičných spotových bitcoinových fondov obchodných na burze (ETF), uviedla agentúra Reuters. Vlani bitcoin posilnil o 156 percent, čo bol jeho najlepší výkon od roku 2020.

Počas ázijského obchodovania sa kurz bitcoinu dostal až na 45 532 USD, neskôr časť ziskov zmazal, stále ale posilňuje. Zostáva však ďaleko od rekordného maxima 69-tisíc USD, ktorého sa dotkol v novembri 2021.

Investori sa sústredia hlavne na to, či americký regulátor cenných papierov schváli čoskoro ETF s fyzickým držaním bitcoinu. Tieto fondy by otvorili trh s bitcoinmi ďalším miliónom užívateľov a prilákali miliardové investície.

Regulačné orgány sú pripravené povoliť niekoľko bitcoinových fondov

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) v posledných rokoch zamietla niekoľko žiadostí o spustenie spotových bitcoinových ETF s odôvodnením, že trh s kryptomenou je náchylný na manipuláciu. V posledných mesiacoch však rastú signály, že regulačné orgány sú pripravené povoliť aspoň niekoľko z 13 navrhovaných fondov. Očakáva sa, že rozhodnutie pravdepodobne padne začiatkom tohto mesiaca.

Ak budú všetky tieto fondy zamietnuté, zaznamená pravdepodobne bitcoin okamžitý prepad, uviedol výskumných firmy Pepperstone Chris Weston. Ak však budú fondy schválené, je podľa neho ďalší vývoj na trhu otázkou. Nastať môže scenár špekulatívnych nákupov s očakávaním rastu meny, či scenár okamžitého predaja investície obchodníkmi po oznámení rozhodnutia alebo to môže podporiť menu v ďalšom raste.

Kryptomeny tiež nahrávajú rastúce stávky na to, že hlavné centrálne banky tento rok znížia úrokové sadzby. To by mohlo podľa analytikov vylepšiť náladu voči kryptomenám, ktorými otriasli predchádzajúce krachy FTX a neúspechy niektorých kryptomenových firiem v uplynulých rokoch.

Ether, kryptografia naviazaná na blockchainovú sieť ethereum, rastie o 1,5 percenta na 2 386 USD. Vlani Ether posilnil o 91 percent.