Americkej ekonomike sa podarilo mäkké pristátie

Americkej ekonomike sa podarilo dosiahnuť tzv. „mäkké pristátie“, teda skrotenie vysokej inflácie bez toho, aby to výrazne poškodilo trh práce a hospodárstvo sa prepadlo do recesie. Uviedla to ministerka financií Janet Yellenová v rozhovore pre televíziu CNN.

Yellenová po piatkových (5. 1.) priaznivých údajoch o náraste pracovných miest aj platov v rozhovore pre CNN skonštatovala, že správanie spotrebiteľov a ich výdavky naznačujú dôveru v hospodárstvo. „Myslím si, že to, čo vidíme, môžeme opísať ako mäkké pristátie, a dúfam, že bude pokračovať,“ povedala.

Najnovšie údaje z USA odhalili, že nárast pracovných miest aj platov v decembri prekročili odhady ekonómov. To zrejme zvýši stávky na to, že Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, by mohol začať znižovať úrokové sadzby už v marci.

Podľa štatistík za celý minulý rok sa priemerné hodinové zárobky v USA zvýšili medziročne o 4,1 %. Analytici predpovedajú priemernú infláciu za minulý rok na úrovni 3,2 %. To by znamenalo, že rast miezd prevýšil rast spotrebiteľských cien v roku 2023.

Centrálna banka dobre zvládla menovú politiku

Ministerka sa odmietla vyjadriť k ďalším krokom Fedu, ale uviedla, že centrálna banka dobre zvládla menovú politiku. „Cesta, ktorou sa vydali trh práce, hospodárstvo a inflácia, naznačuje, že urobili súbor dobrých rozhodnutí,“ uviedla.

Yellenová počas agresívnej kampane centrálnej banky, ktorá prudko dvíhala úrokové sadzby, odmietala pochmúrne predpovede pre americké hospodárstvo. Hoci nikdy úplne nevylúčila recesiu, opakovane hovorila, že dúfa v mäkké pristátie.

V piatok ministerka skonštatovala, že v súvislosti s ekonomikou bolo priveľa pesimizmu, čo sa ukázalo ako neopodstatnené. „Pred rokom bola väčšina prognostikov presvedčená, že sa dostaneme do recesie. Je zrejmé, že sa tak nestalo,“ dodala.