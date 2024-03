Americká centrálna banka neprekvapila: Kedy by sa mali zmeniť úrokové sadzby?

Foto: SITA/AP

Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami piatykrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Signalizovala však, že do konca roka plánuje viacnásobné zníženie sadzieb. Informujú o tom CNBC a Reuters.

Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 percenta až 5,50 percenta, kde sa nachádza od júla 2023.

Predstavitelia Fedu zároveň signalizovali, že banka by do konca roka 2024 mala kľúčovú sadzbu znížiť trikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu. Fed naposledy znižoval sadzby na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020.

V roku 2025 by úrokové sadzby mali klesnúť takisto trikrát, ako aj v roku 2026 a potom v blízkej budúcnosti ešte dvakrát, kým sa kľúčová sadzba nedostane na úroveň okolo 2,6 percenta.

Pristúpi americký Fed k zníženiu úrokových sadzieb skôr ako ECB? Áno Nie Odoslať odpoveď

Predstavitelia Fedu zvýšili svoju prognózu rastu ekonomiky USA v tomto aj budúcom roku. Aktuálne počítajú so zvýšením HDP o 2,1 percenta, respektíve o 2 percentá. Ešte v decembri očakávali expanziu len o 1,4 percenta, respektíve o 1,8 percenta.

Inflácia meraná indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) by mala na konci roka 2024 dosiahnuť 2,4 percenta, ale jadrová inflácie až 2,6 percenta. Do konca roka 2025 by sa inflácia mala spomaliť na 2,2 percenta.

Prinesie zmenu leto?

„Ponechanie sadzieb na súčasnej úrovni trh neprekvapilo. K prvému zníženiu by podľa odhadu trhu mohlo dôjsť so 60-percentnou pravdepodobnosťou na júnovom zasadnutí,“ cituje ČTK analytika XTB Tomáša Cvernu.