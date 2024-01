Ako ste spokojní s vlaňajškom po finančnej stránke? Podstatná časť Slovákov je na tom takto! (prieskum)

PRIESKUM Finančná situácia Slovákov sa v porovnaní s minulým rokom zhoršila. Foto: unsplash.com/ Markus Spiske

Rok 2023 charakterizovala pokračujúca vysoká inflácia, ale aj rast úrokových sadzieb. Rast miezd tak za zvyšovaním cien opäť nestíhal. Ako však svoju finančnú situáciu v minulom roku vnímali Slováci a ako sa zmenila oproti roku 2022?

Slovákom sa v minulom roku finančne príliš nedarilo. Ukazujú to dáta z prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, podľa ktorých sa 41 percentám opýtaných osobná finančná situácia oproti roku 2022 mierne alebo dokonca výrazne zhoršila. Asi 30 percentám respondentov zostala ich finančná situácia nezmerná a 28 percent respondentov uviedlo, že ich finančný stav sa mierne alebo výrazne zlepšil. Prieskum bol realizovaný online formou počas novembra 2023 na vzorke 514 respondentov.

Získané údaje tak potvrdzujú nie príliš lichotivé finančné postavenie množstva Slovákov. Väčšina pracujúcich totiž žije takzvane „od výplaty do výplaty“ a v prípade výpadku príjmu majú úspory nanajvýš na niekoľko mesiacov. To dokazuje aj nedávno zverejnený Index finančného zdravia, v ktorom sa spomedzi európskej dvadsaťsedmičky Slovensko umiestnilo na 23. mieste.

Mladým sa darilo lepšie

Spomedzi jednotlivých vekových kategórií sa najlepšie darilo mladým vo veku 15 až 34 rokov. Tí totiž v 11,6 percentách prípadov uviedli, že finančná situácia sa im v minulom roku v porovnaní s rokom 2022 výrazne zlepšila. To však môže byť previazané aj na získanie prvej či novej pracovnej pozície, keďže práve u mladších pracujúcich je fluktuácia o niečo väčšia ako v prípade staršej generácie. Skupina mladých však taktiež označila možnosť výrazného zhoršenia iba v 12 percentách odpovedí. To je dokonca najnižší podiel spomedzi všetkých vekových kategórií.

Naopak respondenti vo veku 55 a viac rokov hodnotia aktuálnu finančnú situáciu o niečo negatívnejšie. Iba 2,2 percenta opýtaných si myslí, že ich situácia sa výrazne zlepšila a 22,5 percenta hodnotí svoju situáciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom ako výrazne horšiu. Prekvapivé je to o to viac, že so starobnými dôchodcami, ktorí do tejto kategórie spadajú, boli v vlani politici pomerne solidárni a prišlo k schváleniu rodičovského dôchodku či valorizácii starobných dôchodkov.

Vyššie vzdelanie lepšie výsledky neprinieslo

Výraznejšie rozdiely boli zaznamenané aj medzi skupinami s rôznym stupňom vzdelania. Neočakávane sa situácia výrazne lepšie vyvíjala pre respondentov so základoškolským a stredoškolským vzdelaním bez maturity.

Viac ako 35 percent respondentov tejto skupiny označilo, že finančná situácia sa im v porovnaní s rokom 2022 zlepšila mierne alebo dokonca výrazne. U vysokoškolsky vzdelaných to bolo takmer o 10 percentuálnych bodov menej.