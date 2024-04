MOL podpísal novú zmluvu o preprave ropy ropovodom Adria

Ilustračné foto. Foto: TASR

Maďarská ropná spoločnosť MOL, ktorej súčasťou je slovenská rafinéria Slovnaft, podpísala s chorvátskou firmou JANAF novú zmluvu o využití ropovodu Adria. Janaf o tom informovala na internete. Dohoda podľa nej zahŕňa prepravu 2,2 milióna ton ropy do konca tohto roka. Slovnaft považuje kontrakt za nespravodlivý pre vysokú cenu, JANAF podľa firmy využíva jej situácie. Podľa serveru Teraz.sk je ropa dovážaná cez Chorvátsko alternatívou k ruskej rope, od ktorej sú v súčasnosti Maďarsko aj Slovensko závislé.

Do Česka môže Slovnaft vyvážať produkty vyrobené z ruskej ropy iba do tohtoročného decembra, keď vyprší platnosť výnimky zo sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko kvôli jeho invázii na Ukrajinu.

Sankcie okrem iného obmedzujú vývoz produktov z ruskej ropy na unijný trh. To pre Slovnaft znamená postupné nahrádzanie ruskej ropy alternatívnymi dodávkami z iných častí sveta, píše server Teraz.sk. Koncom minulého roka EÚ predĺžila výnimku na dovoz produktov z ruskej ropy do ČR do 5. decembra tohto roka, ale len v objemoch porovnateľných s poslednými piatimi rokmi. Predchádzajúca výnimka zo sankcií voči Rusku, ktorá bratislavskú rafinériu Slovnaft umožňovala vyvážať do Česka produkty z ruskej ropy, sa skončila 5. decembra minulého roka.

„Spoločnosť Slovnaft vyvíja maximálne úsilie, aby postupovala v súlade so sankciami EÚ voči Rusku. Okrem našich investícií do technológií v rafinérii v Bratislave, aby sme boli flexibilnejší v spracovávaní rôznych typov ropy, je nevyhnutný tiež prístup k ropovodu Adria pre zásobovanie českého, poľského a rakúskeho trhu, „informoval ČTK hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Spoločnosti MOL a Slovnaft podľa neho nemali inú možnosť ako opäť podpísať krátkodobý kontrakt s firmou JANAF, aby bola ich dodávateľská situácia aspoň čiastočne predvídateľná. „Naďalej teda vnímame tento stav ako nespravodlivý, pretože JANAF využíva našu situáciu a naďalej si účtuje za svoje služby niekoľkonásobne vyššie poplatky, ako je na trhu bežné,“ dodal.