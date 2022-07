Sú kryptoaktíva veľkým podvodom?

Zdroj: AIER

Foto:getty images

dnes 0:31 -

Kryptoaktíva sú bezcenné, nie je to nič iné ako jeden veľký podvod. To je názor s ktorým sa môžeme stretnúť denne. Napríklad Pual Krugman prirovnáva vývoj na trhu s kryptoaktívami k „Big Shortu“ a finančnej kríze v rokoch 2007-2008. Niektorí vládni predstavitelia naznačujú, že kryptoaktíva môžu predstavovať systémové riziká pre ekonomiku, ktoré by mohli spôsobiť problémy podobné finančnej kríze. Okrem toho kryptomeny ako bitcoin využívajú značné množstvo elektriny, čím zvyšujú cenu elektriny a možno dokonca prispievajú k zmene klímy.

Niektorí veria, že najlepším riešením je vyhnúť sa všetkým týmto problémom zákazom kryptoaktív. Čína zakázala svojim občanom ťažiť kryptoaktíva alebo ich vlastniť. Spojené štáty by mohli urobiť to isté.



Prečo nezakázať kryptoaktíva? Počítače a porovnanie s obdobím 70. rokov minulého storočia by možno pomohlo nájsť odpoveď.



Ken Olsen, spoluzakladateľ a prezident Digital Equipment Corporation (DEC), údajne v roku 1977 povedal: „Nevidím dôvod, prečo by niekto chcel mať doma počítač.“



Vzhľadom na vtedajšie počítače to bolo rozumné tvrdenie. Väčšina počítačov vyžadovala špeciálne priestory s dostatočným chladením. Rozmerovo boli dosť veľké a kapacitne obmedzené. Spoločnosť DEC sa špecializovala na výrobu minipočítačov, ktorých výroba bola lacnejšia a menej chúlostivá, no stále stáli viac ako väčšina nehnuteľností na bývanie.



Olsenovo vyhlásenie dlho nevydržalo. Užitočné mikropočítače sa vyrábali už v roku 1977, v roku predstavenia Apple II. Mikropočítače sa rýchlo stali všadeprítomnými po predstavení IBM PC v roku 1981 a produkcii klonov IBM PC mnohými ďalšími spoločnosťami. Aj tak ale mnohí pochybovali, že počítač nejakým spôsobom prispeje k produktivite. Mnohí si mysleli, že ľudia ho budú s najväčšou pravdepodobnosťou používať na skúmanie násteniek – vtedajšieho internetu – a na hranie hier.



Takto toto nevyšlo. Dnešný smartfón je 25-krát alebo aj viackrát výkonnejší ako superpočítač z konca 70. rokov minulého storočia. Každý, kto používal navigačné programy, pozná hodnotu počítača v ruke alebo na prístrojovej doske. Hodnota programu na spracovanie textu a internetu na napísanie takéhoto diela sa dá merať v ušetrených dňoch. Ale čo to má spoločné s Bitcoinom a inými kryptomenami a kryptoaktívami?







Po prvé, je ťažké vedieť, ako budú tieto aktíva užitočné o 20 rokov alebo aj skôr. Po druhé, je chybou brať súčasnú technológiu a predpokladať, že sa nezmení. Zmení sa, tak ako sa zmenila výpočtová technika. Napríklad došlo k zmene vo vývoji protokolu Bitcoinu, Taproot, aby Bitcoin mohol bežať cez inteligentné zmluvy. Práve inteligentné zmluvy umožňujú automaticky realizovať prevody aktív za stanovených podmienok. Môžu byť použité, keď sú zmluvné strany anonymné, čo je ťažké urobiť bez dôveryhodného automatizovania. V súčasnosti sa používajú na niektoré transakcie a v budúcnosti sa pravdepodobne nájdu aj nové použitia.

Krugman a spol. naznačujú, že všetky stablecoiny sú bezcenné. To by sa dalo povedať aj o amerických dolároch, ktoré sa používajú na medzinárodné transakcie. Tether sa používa na zúčtovanie mnohých transakcií na kryptomenových burzách, čo je nepochybne ospravedlnenie pre stablecoiny. Je to užitočné a ľudia to používajú.



Riziko, že môžete stávkou na kryptomeny prísť o svoje finančné prostriedky, dokonca aj celoživotné úspory, v nádeji na zisk, sa rovnako vzťahuje aj na akcie firiem. Ak investor vloží svoje celoživotné úspory do firmy a tá skrachuje, môže o svoje celoživotné úspory prísť. Nie je rozumné vkladať svoje celoživotné úspory do kryptoaktív, nieto ešte do jedného kryptoaktíva. Jedným z investičných návrhov je mať maximálne jedno percento investovateľných prostriedkov v kryptoaktívach. Platí pravidlo diverzifikovať. Tak ako neexistuje pravidlo „zakázať existenciu jednotlivých spoločností.“



Potom je tu otázka blockchainu a ich hodnoty. Blockchainy nie sú nič iné ako účtovné knihy, ale pravdepodobne budú veľmi užitočné na rýchlejšie zúčtovanie transakcií, než je tomu dnes. Môžu byť tiež použité na mnohé iné činnosti, napríklad na overenie, či má niekto vzdelanie, o ktorom tvrdí, že ho má.

Kryptoaktíva majú pred sebou svetlú budúcnosť. Nemali by sa jednoducho zakázať, to by bolo príliš jednoduché riešenie problematiky kryptomien, stablecoinov a iných digitálnych aktív.