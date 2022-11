Krátky kvíz finančnej gramotnosti a ako súvisí s vážnymi rozhodnutiami seniorov 

Zdroj: the conversation/oPeniazoch

Vo väčšine prípadov je na prvom mieste rodina, ktorá podá pomocnú ruku seniorovi. Radšej pomoc od svojich blízkych, alebo odborná pomoc a presťahovanie sa do zariadenia? Nájsť odpoveď nie je jednoduché z dôvodu kognitívneho poklesu súvisiaceho s vekom. Ako sa ľudia tejto vážnej otázke rozhodujú a ako s tým súvisí finančná gramotnosť? Rozhodnutie môže to ovplyvniť príjem, úspory a majetok seniora a prípadnú hodnotu dedičstva



Vedci zmerali finančnú gramotnosť 589 seniorov. Zistili, že menej ako polovica všetkých respondentov bola finančne gramotná. Mnohí si v tejto oblasti neverili, iní boli príliš sebavedomí, čo mohlo viesť k chybným rozhodnutiam pri otázke, či dokážu „utiahnuť“ služby a ubytovanie v zariadení. Na otestovanie vedci použili tri otázky, z oblasti inflácie, úrokových sadzieb a diverzifikácie rizika. Ak respondent dokázal odpovedať správne na všetky tri, brali ho ako finančne gramotného. Tu sú:



Predpokladajme, že ste mali 100 eur na sporiacom účte bez poplatkov a úroková sadzba bola 2 % ročne. Čo si myslíte, koľko by ste po piatich rokoch mali na účte, keby ste na tieto peniaze nesiahli?

A, Viac ako 102 eur

B, Presne 102 eur

C, Menej ako 102 eur

Predstavte si, že úroková sadzba na vašom sporiacom účte bola 1 % ročne a inflácia 2 % ročne. Koľko by ste si po 1 roku mohli kúpiť za peniaze z tohto účtu?

A, Viac ako dnes

B, Presne tak isto

C, Menej ako dnes



Skúste povedať, či je nasledujúce vyhlásenie pravdivé alebo nepravdivé:

„Nákup akcií jednej spoločnosti zvyčajne poskytuje bezpečnejší výnos ako nákup podielov v riadenom podielovom fonde.“

A, je pravdivé

B, nie je pravdivé

Zo štúdie vyplynulo, že takmer tretina respondentov si nebola istá, že rozhodnutie platiť si za sociálnu starostlivosť by bolo finančne najlepším riešením. Približne 60 % respondentov považovalo rozhodovanie o tom, ako zaplatiť za tieto služby za zložité a viac ako polovica za stresujúce. Mnohí respondenti pri rozhodovaní ignorovali zložité informácie alebo použili mentálnu skratku. Napríklad by boli ochotní predať svoju nehnuteľnosť a vybrali si opateru v DSS bez toho, aby zvážili kapitálový zisk, ktorý by im vyplynul z toho, že si nehnuteľnosť ponechajú.







Finančného poradcu využila niečo vyše tretina opýtaných. Väčšia finančná gramotnosť znižovala záujem o služby finančného poradcu. Vysoko finančne gramotní jednotlivci častejšie využívali finančného poradcu, ak svoju finančnú gramotnosť vnímali ako nízku.



Svoju úlohu zohrali aj poskytovatelia starostlivosti o seniorov. Respondent s väčšou pravdepodobnosťou oslovil finančného poradcu, ak mu poskytovateľ starostlivosti o seniorov navrhol túto možnosť. Vedci ďalej zistili, že vyššia finančná gramotnosť môže pomôcť respondentom pochopiť rozdiel medzi vratnou zálohou a platbou v štýle prenájmu, ale bolo nepravdepodobné, že by zvýšila dôveru v rozhodovanie alebo znížila stres pri rozhodovaní.



Vysoká finančná gramotnosť sa spájala s väčšou sebadôverou len vtedy, ak respondenti vyhodnotili, že na rozhodnutie mali dostatok času. To naznačuje, že niektorí ľudia by mohli robiť lepšie rozhodnutia, ak by mali viac času na rozhodnutie.



Respondenti s vysokou finančnou gramotnosťou si tiež boli viac istí svojím rozhodnutím, ak poskytovateľ starostlivosti o seniorov nezadefinoval, aký spôsob platby uprednostňuje.



Vedci sa zhodli, že predaj nehnuteľnosti pri nástupe do starostlivosti nemusí byť finančne najlepšou voľbou. Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti môže niektorým ľuďom pomôcť, ale štúdia naznačuje, že prínosy budú obmedzené. Každý človek má jedinečné finančné a osobné pomery. Ak chce urobiť informované rozhodnutie o platbe za ubytovanie, musí zohľadniť a predpovedať budúcu hodnotu finančných aktív. Pomoc by mohla v tomto smere poskytnúť aj vláda, v podobe dotovania prístupu k finančnému poradenstvu alebo zriadenie vlastnej služby finančného poradcu pre seniorov.



(Správne odpovede sú A,C,B.)