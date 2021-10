Ďalší európsky súboj o značku 

Zdroj: the conversation;florastable

Prošek je vyrobený z bieleho hrozna pestovaného hlavne v južnej oblasti Dalmácie tradičným procesom, ktorý zahŕňa sušenie pred lisovaním na slnku na slamených rohožiach. Víno ma vyššiu cenu pretože na fľašu sa používa oveľa viac hrozna ako v prípade mnohých iných dezertných vín. Od roku 2013 sa ale názov v celej EÚ musel zmeniť kvôli námietkam Talianov. Namiesto označenia Prošek sa toto víno obchoduje pod názvom Vino Dalmato.



Chorvátsko ale boj nevzdalo, žiada Európsku komisiu o udelenie špeciálneho statusu pre Prošek podľa pravidiel EÚ o chránenom označení pôvodu (CHOP). Prosecco má tento status od roku 2009 a je chránené talianskym právom od roku 1969 a Taliani tvrdia, že je „hanebné“, že Brusel zvažuje poskytnúť rovnakú ochranu pre Prošek.



Chorvátsko sa pokúsilo spustiť registračný postup s cieľom získať štatút CHOP pre Prošek v roku 2013, teda v roku, keď vstúpilo do EÚ. Európska komisia to ale odmietla, poznamenala, že registrácia môže byť v rozpore s Proseccom, aj keď sú tieto dva produkty úplne odlišné.



Balkánsky štát zdôrazňuje, že Prošek je súčasťou dedičstva krajiny siahajúceho až do rímskych čias. Chorvátske víno sa tradične vyrába na domácom trhu podľa rodinných receptov. Je bežné, že keď sa v Chorvátsku narodí dieťa, rodičia si nechajú Prošek z toho roku na konzumáciu počas svadobného dňa ich potomka.







Čo Prošek nemá, je medzinárodná obchodná značka. Proseccu tržby výrazne rastú napriek pandémii. V prvých štyroch mesiacoch roku 2021 došlo k nárastu vývozu Prosecca o 17 % s celkovou produkciou viac ako 600 miliónov fliaš ročne. Prosecco je tiež súčasťou veľmi dlhej tradície. Toto suché šumivé víno pochádza zo severovýchodného Talianska z oblastí Veneto a Friuli Venezia Giulia vrátane oblasti okolo dediny Prosecco podľa ktorej dostalo pomenovanie. V dávnych časoch bolo známe aj ako Pucinum, pomenované podľa neďalekého hradu, a rímsky filozof Gaius Plinius Secundus napísal, že rímska cisárovná Augusta pripisovala svoju dlhovekosť tomu, že nepila iné víno ako toto.



Každý, komu je udelený štatút CHOP, požíva v rámci EÚ silnú ochranu, pretože smie zabrániť iným používať a registrovať názvy, ktoré by mohli spotrebiteľov zmiasť, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku. Môžu tiež zabrániť iným výrobcom využívať „evokačnú silu“ značky, vrátane ich prekladu do iných jazykov.



Ak Taliansko dokáže presvedčiť Európsku komisiu, že priemerný spotrebiteľ z EÚ sa môže domnievať, že Prosěk je predávaný talianskymi výrobcami Prosecca (a teda byť uvedený do omylu), alebo že Prosěk je v skutočnosti preklad Preosecca do chorvátčiny, malo by byť úspešné v blokovaní chorvátskej aktivity v tomto smere. Taliansko má teraz 60 dní odo dňa podania žiadosti Chorvátska zo dňa 22. septembra na formálne podanie odporu.



Málokto by asi predpokladal, že by registrácia označenia Prošek v EÚ poškodila predaj Prosecca. Napriek tomu sa Taliani obávajú, že ak komisia udelí rovnocenný status pre Preošek, môže to vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by mohol ponechať priestor na šírenie zahraničných „taliansky znejúcich“ produktov, ako poznamenal taliansky minister poľnohospodárstva Stefano Patuanelli. Taliansky poslanec Európskeho parlamentu Paolo de Castro tiež protestoval, že „Prosěk nie je nič iné ako preklad ... názvu „Prosecco““.



Komisia odôvodnila chorvátsku žiadosť tým, že dva podobne znejúce názvy je možné v zásade chrániť, pokiaľ sa dá vyhnúť zámene. Na to bude Chorvátsko pravdepodobne poukazovať aj počas konania, okrem toho, že bude zdôrazňovať stáročnú históriu ich vína.



Existujúca judikatúra by však mohla posilniť šance Talianska na víťazstvo. V roku 2008 Európsky súdny dvor rozhodol, že používanie výrazu parmezán nemeckými syrármi pre jeho verziu slávneho tvrdého syra je nezákonným evokatívnym prekladom talianskeho parmigiana. A len pred niekoľkými týždňami ten istý súd zistil, že reťazec Tapas používajúci výraz champanillo, čo je španielsky výraz pre „malé šampanské“, by u spotrebiteľov mohol vyvolať presvedčenie, že predaj šumivého vína má spojitosť s francúzskym šampanským.







Ďalším prípadom EÚ, na ktorý by sa Taliansko mohlo spoľahnúť, je spor ohľadne tokajského z roku 2005. Tokaji je maďarské dezertné víno, a súd rozhodol, že talianski vinári z regiónu Friuli Venezia Giulia musia prestať používať označenie Tocai svojho suchého bieleho vína, vzhľadom k tomu, že to môže uviesť spotrebiteľa do omylu. Friulano je relatívne nový názov odrody hrozna, ktorá bola predtým známa ako Tocai. Od marca 2007 už „Tocai“ od Talianov nekúpite. Maďarské sladké „Tokaji“, čo je iba názov vína, nie prevládajúcej odrody, z ktorej je vyrobené, sa začalo používať na identifikáciu takéhoto vína skôr, než v prípade kohokoľvek iného, vrátane Tocai v talianskych regiónoch Friuli a Benátsko. Napriek tomu, že talianske Tocai je suché biele víno, a preto je úplne odlišné od maďarského Tokaji, talianske orgány a výrobcovia Tocai z týchto dvoch dotknutých regiónov (Friuli a Benátsko) potrebovali vymyslieť iný názov pre svoje víno.

A tu sa ukázal aj jeden z najlepších príkladov talianskej byrokracie v celej svojej kráse. Prijaté bolo rozhodnutie nazvať rovnakú odrodu hrozna dvoma rôznymi spôsobmi: „ Friulano “ v regióne Friuli a „ Tai “ v regióne Benátsko. Akoby požiadavka na úplné zrušenie označenia Tocai nepriniesla na trhu dostatočný zmätok.



Vzhľadom na to, že Friuli Venezia Giulia je jedným z dvoch hlavných regiónov, kde sa Prosecco vyrába, bolo by iróniou, keby rozhodnutie, ktoré by bolo proti jednej skupine talianskych vinárov, v konečnom dôsledku prinieslo prospech niektorým ďalším.