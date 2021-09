Bez využitia obnoviteľných plynov EÚ uhlíkovo neutrálnou nebude

dnes 13:46 -

Ak chce EÚ splniť svoj cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050, bez plynárenstva s využitím obnoviteľných plynov to nepôjde. Dostupné analýzy ukazujú, že nákladovo dostupná a bezpečná cesta k dekarbonizácii vedie cez sektorové riešenia. Uviedol to pred nadchádzajúcou konferenciou Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) jeho prezident Tomáš Malatinský.

Plynári rátajú s využitím súčasnej plynárenskej infraštruktúry na prepravu obnoviteľných a dekarbonizovaných plynov ako náhrady za zemný plyn. Túto myšlienku podľa Malatinského podporuje aj štúdia spoločnosti Det Norske Veritas. „Výsledkom štúdie je, že takáto alternatíva by ročne ušetrila na úrovni EÚ až 130 miliárd eur, čo sú stovky eur ročne pre každú domácnosť v EÚ,“ povedal Malatinský.

Jesenná konferencia SPNZ bude práve aj o nových projektoch, ktoré sa týkajú využitia plynárenskej infraštruktúry na prepravu, distribúciu a skladovanie vodíka, biometánu a iných obnoviteľných plynov. Hlavnou časťou programu bude panelová diskusia predstaviteľov krajín V4 v oblasti energetiky.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR René Neděla, viceprezident Maďarského regulačného úradu Pál Ságvári a riaditeľ divízie rozvoja plynárenského trhu spoločnosť Gaz System Slawomir Sieradzki budú spolu s prezidentom SPNZ diskutovať o spoločných záujmoch regiónu V4 v oblasti energetiky, o plynárenských projektoch a o spolupráci, ktorá zvyšuje energetickú bezpečnosť regiónu i o tom, ako dekarbonizácia európskej energetiky ovplyvní plynárenstvo krajín V4.