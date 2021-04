4 grafy ako dôkaz, prečo môžu USA očakávať rýchlejšie zotavenie ekonomiky než Európa

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:41 -

Spojené štáty sa zotavujú z ekonomického šoku spôsobeného pandémiou koronavírusu rýchlejšie ako krajiny Európskej únie. Rozhodujúcim činiteľom pri zabezpečovaní rýchleho obnovenia najväčšej ekonomiky sveta bolo množstvo fiškálnych stimulov. Nájdu sa však aj ďalšie dôvody, ktoré umožňujú USA vrátiť sa na predkrízové ​​úrovne oveľa rýchlejšie ako to dokážu ich náprotivky v EÚ.

Silvia Dall’Angelo, hlavná ekonómka Federated Hermes, označila „inštitucionálny problém“ Európskej únie ako jednu z hlavných otázok brániacich oživeniu. Ako uviedla, „existujú náznaky, že USA sa zotavia oveľa rýchlejšie ako EÚ.“ Aj keď európske krajiny v júli 2020 prekvapili finančné trhy spojením a schválením plánu fiškálnych stimulov pre celú EÚ, ktorý zahŕňal pôžičku v sume 750 miliárd eur z verejných trhov, tieto peniaze zatiaľ pre 27 členských štátov k dispozícii nie sú.

Aby mohla Európska komisia, ktorá je výkonnou zložkou EÚ, skutočne začať pôsobiť na trhoch, je potrebných niekoľko legislatívnych schválení. Predpokladá sa, že k tomu môže dôjsť v priebehu tohto leta, ale nemecký ústavný súd vniesol minulý týždeň do procesu ďalšiu neistotu zastavením schvaľovania programu, čo by v konečnom dôsledku mohlo platby ešte viac oneskoriť. Americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi sa naopak podarilo získať fiškálne stimuly za 1,9 bilióna dolárov schválením po necelých dvoch mesiacoch vo funkcii.

Miera rastu

Podľa Medzinárodného menového fondu sú USA v dobrej pozícii nielen na to, aby sa tento rok vrátili na predpandemické úrovne rastu, ale aby ich dokonca prekročili. Úplne iný príbeh sa ukazuje v eurozóne, ktorú tvorí 19 krajín zdieľajúcich spoločnú menu.





Jedným z najväčších rozdielov medzi USA a blokom je, že hospodársky pokles bol v minulom roku v eurozóne oveľa vyšší. Zatiaľ čo americká ekonomika poklesla o 3,5 %, ekonomika eurozóny poklesla takmer o dvojnásobok. Vzhľadom na to, aký hlboký to bol vlani šok, sa krajiny eurozóny budú prirodzene usilovať viac zotaviť v roku 2021. Hrubý domáci produkt (HDP) by podľa očakávaní mal tento rok rásť o 4,4 %, zatiaľ čo v USA sa očakáva rast HDP na úrovni 6,4 %.

Priebeh očkovania

Zsolt Darvas, vedúci pracovník bruselského think-tanku Bruegel, pre televíziu CNBC zdôraznil, že miera zaočkovania proti Covid je v USA „oveľa silnejšia“ v porovnaní s Európou, a preto sa americká ekonomika pravdepodobne znovuotvorí oveľa skôr ako v Európe.

Posledné údaje o očkovaní ukazujú, že celkový počet dávok podaných na 100 ľudí v príslušných populáciách je v USA oveľa vyšší ako v EÚ. Podiel celkovej populácie v USA, ktorá dostala najmenej jednu dávku vakcíny, je v súčasnosti okolo 30 %.

Miera úspor

Mnoho ľudí v rozvinutých krajinách dokázalo od vypuknutia pandémie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ušetriť viac. Je to čiastočne kvôli stimulačným opatreniam vlád, ale aj preto, že spotrebiteľské výdavky boli výrazne obmedzené, najmä v oblasti maloobchodu s tzv. nepodstatným tovarom, v rámci voľnočasových aktivít a cestovania za hranice počas niekoľkých mesiacov.

Na konci tretieho štvrťroka 2020 dosiahla priemerná miera osobných úspor v USA 15,7 %. To bolo menej ako maximálna miera 25,8 % zaznamenaná na vrchole pandémie. Zároveň ale stále oveľa vyššia, než priemerná miera úspor, spred roku 2020. Pre porovnanie, miera úspor domácností v eurozóne podľa údajov Eurostatu dosiahla ku koncu septembra 17,3 %. Táto úroveň úspor bola nižšia ako vrchol v roku 2020, ale bola tiež oveľa vyššia v porovnaní s úrovňami pred pandémiou.

Silvia Dall’Angelo, hlavná ekonómka Federated Hermes dodáva, že rýchlejší priebeh očkovania v USA umožní spotrebiteľom minúť ďalšie peniaze skôr. „Bezpečné opätovné otvorenie ekonomiky je preto predpokladom na odblokovanie zadržiavaného dopytu a potenciálneho uvoľnenia preventívnych úspor. V tomto ohľade sú USA v oveľa silnejšej pozícii ako eurozóna, “uviedla pre CNBC. Aj keď stále nie je isté, ako sa ľudia rozhodnú minúť svoje ďalšie úspory, a či vôbec, „vo všeobecnosti majú miery úspor v eurozóne štrukturálne vyššiu úroveň ako v USA, čo znamená, že rozsah nárastu spotreby bude v eurozóne obmedzenejší v porovnaní s USA.“

Nezamestnanosť

V USA aj EÚ sa venovalo obrovské úsilie tomu, aby sa zabránilo hromadným prepúšťaniam. Kurzarbeit, mzdové dotácie, rôzne dávky a ďalšie podporné opatrenia pomohli v boji proti nezamestnanosti do istej miery. Miera nezamestnanosti zostala v obidvoch regiónoch pod maximálnymi úrovňami zaznamenanými počas globálnej finančnej krízy v roku 2008.

Očakáva sa však, že počet nezamestnaných bude v USA klesať rýchlejšie ako v eurozóne, aj keď v minulom roku zaznamenali podobnú mieru nezamestnanosti. Nezamestnanosť má tento rok v USA klesnúť na 5,8 %, zatiaľ čo v eurozóne sa mierne zvýši na 8,7 % z 7,9 % z roku 2020. Odborníci sa obávajú, že v okamihu, keď európske vlády zrušia svoje nedávne politiky zamerané na podporu trhu práce, by sa mnoho firiem mohlo dostať do platobnej neschopnosti a pravdepodobne tým bude rásť aj miera nezamestnanosti.