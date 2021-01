Commerzbank plánuje zrušiť 10.000 pracovných miest a zatvoriť stovky pobočiek

dnes 18:01 -

Nový šéf nemeckej banky Commerzbank Manfred Knof plánuje zrušiť 10.000 pracovných miest a zatvoriť stovky pobočiek. Plán, ktorý je súčasťou rozsiahlej reštrukturalizácie a dotkne sa zhruba tretiny zamestnancov v Nemecku, oznámilo vedenie banky iba pár týždňov po nástupe nového generálneho riaditeľa. Knof prevzal vedenie druhej najväčšej banky v krajine 1. januára tohto roka.

O pláne reštrukturalizácie, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, sa hovorilo už v priebehu minulého roka. Tieto plány sa však pozastavili potom, ako v lete nečakane rezignovali na svoj post generálny riaditeľ a predseda dozornej rady.

Za nového generálneho riaditeľa bol ešte v lete minulého roka menovaný Manfred Knof, ktorý funkciu prevzal od začiatku tohto roka. Od toho momentu vedenie banky začalo pracovať na reorganizácii. "Commerzbank potrebuje rozsiahlu transformáciu," uviedol Knof pre zamestnancov po nástupe do funkcie.

Ako banka najnovšie informovala, plán by mal byť dokončený do 3. februára, keď o ňom bude rokovať dozorná rada. Celkovo banka plánuje do konca roka 2024 zrušiť približne 10.000 pracovných pozícií, čo sa v Nemecku dotkne každého tretieho zamestnanca. Zároveň chce v krajine znížiť počet pobočiek z terajších 790 na zhruba 450.

Banka si od reštrukturalizácie sľubuje zníženie nákladov. V roku 2024 by mali byť v porovnaní s rokom 2020 nižšie zhruba o 1,4 miliardy eur. V rovnakom období plánuje Commerzbank výrazne investovať do digitalizácie a on-line služieb pre zákazníkov. Ak dozorná rada plán schváli, podrobnosti novej stratégie a konkrétne opatrenia by mala Commerzbank zverejniť 11. februára.