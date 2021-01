Eustream vlani znížil prepravu zemného plynu na necelých 57 miliárd m3

dnes 11:16 -

Pološtátna plynárenská spoločnosť Eustream vlani znížila prepravu zemného plynu na 56,99 miliardy kubických metrov (m3) zo 69,06 miliardy m3 v roku 2019. Najväčší objem prepraveného plynu smeroval do Rakúska, informoval v pondelok hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

"Z celkového množstva bolo najviac prepravených v smere do Rakúska, a to 40,22 miliardy m3. Celková preprava v smere na Ukrajinu dosiahla vlani úroveň 10,2 miliardy m3," spresnil Kubík. Väčšina plynu prepravená Eustreamom je distribuovaná do západnej a južnej Európy. Okrem dodávok v smere do Rakúska a reverzného toku plynu na Ukrajinu prepravuje spoločnosť plyn aj do Česka a dokončené je i prepojenie s Maďarskom. Na Slovensku sa ročne spotrebuje necelých päť miliárd m3.

Výkonný riaditeľ Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SNPZ) Richard Kvasňovský pripisuje medziročný pokles v preprave plynu o 17,5 % predzásobeniu sa obchodníkov v závere roku 2019, tesne pred podpisom zmluvy o tranzite medzi Ukrajinou a Ruskom. "Časť plynu, ktorá by sa inak prepravila až v roku 2020, sa prepravila už v roku 2019. Na prelome rokov 2019/2020 bol v Európe a na Ukrajine rekordný objem zemného plynu v zásobníkoch," uviedol Kvasňovský.