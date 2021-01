Viacerí europoslanci sa obrátili na E.Hegera, žiadajú investície do cyklodopravy

dnes 12:46 -

Skupina slovenských europoslancov sa listom obrátila na ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Žiadajú, aby z peňazí z Fondu obnovy vyčlenil prostriedky na rozvoj cyklodopravy a jej prepojenie so železnicami. Informoval o tom europoslanec Ivan Štefanec, ktorý výzvu inicioval. Podporili ju Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik, Peter Pollák, Miriam Lexmann a Michal Šimečka.

Europoslanci v liste uvádzajú, že ide najmä o budovanie infraštruktúry, ktorá by uľahčila prepravu cyklistov vlakmi. Za dôležitý považujú bezpečný prístup k staniciam a nástupištiam, ale aj úložiská, zariadenia na drobné opravy a prerobenie interiérov vlakových súprav na prepravu bicyklov. "Práve tieto ciele sú kompatibilné s cieľom Zelené Slovensko a veríme, že v časti Modernizácia železníc by malo byť aspoň 15 % celkovej sumy vyčlenených na rozvoj cyklistickej infraštruktúry," konštatujú ďalej v liste.

Podľa Štefanca je cyklodoprava kombinovaná so železnicou dobrou alternatívou na prepravu do práce či školy. "Význam cyklistiky stále rastie a vo vyspelých krajinách je vládami všemožne podporovaná. Slovensko s jeho hustou sieťou železníc je ideálne na rozvoj takejto kombinovanej prepravy. Pomôže to životnému prostrediu aj zdraviu. Verím, že pán minister našu výzvu prijme a bude podľa nej aj konať," zdôraznil.