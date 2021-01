Pri prechode z práce v zahraničí na home office sa sociálne poistenie nemení

dnes 10:31 -

"Ak zamestnanec alebo SZČO s bydliskom na území Slovenska začne vykonávať zárobkovú činnosť výlučne z domu, pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni," spresňuje poisťovňa s tým, že zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte.

Ak zamestnanec alebo SZČO začne vykonávať zárobkovú činnosť z domu, avšak stále pracuje v inom členskom štáte EÚ - napríklad pár dní v mesiaci zájde aj do sídla firmy - pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, ani túto zmenu netreba oznámiť Sociálnej poisťovni. "Čiže netreba žiadať Sociálnu poisťovňu o tzv. určenie uplatniteľnej legislatívy. Zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte EÚ," vysvetlila SP.

Platí to aj pre zamestnanca, ktorému vznikne pracovný pomer v inom členskom štáte počas pandémie nového koronavírusu a v dôsledku mimoriadnych opatrení momentálne vykonáva prácu z domu, pričom podľa pracovnej zmluvy bude vykonávať zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ. Rovnako je od vzniku pracovného pomeru poistený v danom členskom štáte.

Avšak tieto a ďalšie osobitné pravidlá súvisiace s výkonom zárobkovej činnosti na území členských štátov EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska sa uplatňujú výlučne počas trvania pandémie, najdlhšie do 30. júna 2021, upozorňuje Sociálna poisťovňa.