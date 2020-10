Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2021 usporiť až 125 eur

Zdroj: TASR

"Úrad sa z vlastného podnetu rozhodol trend znižovania cien zemného plynu na trhoch premietnuť do regulovaných cien pre odberateľov plynu v domácnostiach a pre odberateľov z kategórie malých podnikov. Aktuálne cenové rozhodnutia úradu o zmene taríf za dodávku plynu prinášajú významné medziročné rozdiely," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. V porovnaní s rokom 2020 by mali od januára náklady na plyn klesnúť o viac ako pätinu.



Domácnosť, ktorá používa plyn primárne na varenie, by mala usporiť necelé dve eurá za rok. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn aj na ohrev vody, môže ušetriť takmer 60 eur za rok a domácnosť, ktorá plynom aj vykuruje, ušetrí približne 125 eur za rok.



Uvedené úspory sú modelové a vychádzajú z koncových cien za dodávku plynu podľa aktuálnych cenníkov dodávateľov plynu. Presný vplyv na každú domácnosť bude závisieť od veľkosti jej spotreby plynu. Výšku úspor v modelovom príklade neovplyvňujú ceny za distribúciu a prepravu plynu, ktorých zmena na rok 2021 bude známa neskôr, až na základe právoplatných cenových rozhodnutí.



ÚRSO zároveň upozornil odberateľov, že stanovuje iba maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia teda môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.