Enterprise Investors predáva veternú farmu Skoczykłody

Zdroj: EI

Na základe skúseností získaných počas investície v spoločnosti Polish Energy Partners - PEP (dnes Polenergia) sa Enterprise Investors v roku 2012 rozhodla nasmerovať ďalšiu investíciu do oblasti obnoviteľných energií a založiť spoločnosť Wento. EI angažovala do riadenia nového projektu skupinu skúsených manažérov vrátane Wojciecha Cetnarskeho, zakladateľa a bývalého CEO spoločnosti PEP, ktorý sa postavil na čelo projektu Wento. Pôvodne Wento kupovalo projekty v oblasti veternej energie v pokročilom štádiu, vylepšovalo ich parametre, stavalo veterné farmy a predávalo ich koncovým kupujúcim. V roku 2016 spoločnosť vstúpila aj do sektora solárnej energetiky, v ktorom vyvíja projekty od konceptu po uvedenie do prevádzky. K dnešnému dňu Wento vybudovalo alebo skonštruovalo veterné farmy s celkovým výkonom presahujúcim 80 MW a fotovoltické projekty s výkonom takmer 230 MW.

Skoczykłody je moderná a vysoko efektívna veterná farma s výkonom 36 MW. Vďaka značným skúsenostiam tímu spoločnosti Wento prebehla výstavba zariadenia v plánovanom čase a bez prekročenia rozpočtu len za 15 mesiacov. Farma spustila komerčnú prevádzku v štvrtom kvartáli roku 2015.

"Veľmi nás teší, že predajom veternej farmy Skoczykłody spoločnosti PGE Group prispievame k zelenej transformácii poľského energetického sektora," povedal Michał Rusiecki, managing partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. "V Poľsku patríme k pionierom v oblasti obnoviteľných energií a naša portfóliová spoločnosť Wento, ktorá aktuálne pracuje na projektoch s celkovým výkonom takmer 700 MW, patrí medzi top spoločnosti v solárnej energetike," dodal M. Rusiecki.

Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 144 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur.