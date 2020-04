Riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa stal Andrej Hutta

dnes 15:16 -

Riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) sa stal Andrej Hutta, odborník z praxe, ktorý bol významným členom aj v štruktúrach Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Tam pôsobil v rámci Asociácie duálneho vzdelávania, ako aj Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, kde zastával funkciu predsedu. Informovala o tom Miriam Filová, tlačová hovorkyňa AZZZ SR.

"Systém vzdelávania s orientáciou na trh práce by mal byť pre vládu prioritou. Nedostatok odborne vzdelaných absolventov, dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných absolventoch, požiadavky trhu práce na pracovnú silu, to sú témy, ktoré budeme v najbližšej dobe komunikovať na úrovni kompetencií ŠIOV-u," povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Školstvo by podľa Nevického malo pripraviť takých ľudí, ktorí rekvalifikáciu po skončení školy nebudú potrebovať. "Nepotrebné odbory by mali byť nekompromisne zrušené. Verejné peniaze, ktoré sú investované do vzdelávania a prípravy sa daňovým poplatníkom nevracajú vo forme kvalitných absolventov. Nie vždy je vyšší stupeň vzdelania zárukou kvality a uplatnenia na trhu práce," poznamenal Nevický.

Prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský zdôraznil, že napriek neutešenej situácii na trhu práce v dôsledku ochorenia COVID-19 je práve táto nominácia zárukou, že duálne vzdelávanie bude mať podporu a zamestnávatelia konštruktívneho partnera na diskusiu o udržaní systému odborného vzdelávania v týchto časoch.

"Andrej Hutta je fundovaný odborník v oblasti vzdelávania, medzinárodne aktívny v tejto oblasti a dva roky vedie Radu zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania," doplnil Malatinský.

Zamestnávatelia budú podľa Malatinského tiež svoje aktivity smerovať k posilneniu kariérneho poradenstva pre žiakov základných škôl, pretože dnes ich pri rozhodovaní o povolaní ovplyvňujú najmä rodičia, ktorí o mnohých existujúcich odboroch nevedia. Eliminuje sa tým počet absolventov, po ktorých na trhu práce nie je dopyt.