Nemecko je pripravené zvýšiť príspevok do dlhodobého rozpočtu EÚ

Európska komisia označuje budúci sedemročný rozpočtový rámec za kľúč k obnove európskeho hospodárstva, ktoré decimuje pandémia nového koronavírusu.

Takzvaný viacročný finančný rámec by mal nadobudnúť účinnosť od januára 2021. No ešte pred vypuknutím epidémie boli vlády v Únii hlboko rozdelené v otázke, aký vysoký má byť ich príspevok do rozpočtu aj v tom, na čo sa majú použiť tieto financie. Nemecko bolo medzi tými, ktorí obhajovali nižší rozpočet.



Berlín je teraz „pripravený uvoľniť podstatne viac finančných prostriedkov,“ uviedol Roth. Poznamenal, že ide o sľub, ktorý už dala kancelárka Angela Merkelová.

Očakáva sa, že toto bude jednou z tém štvrtkovej (23.4.) videokonferencie lídrov EÚ, ktorú pripravovali ministri pre európske záležitosti.

Roth zdôraznil potrebu preukázať solidaritu a povedal, že európske štáty môžu očakávať, že Nemecko vyvinie „osobitné úsilie“.



Zároveň vyzval ostatných členov bloku, aby ukázali ochotu robiť kompromisy. „A možno povzbudíme ostatných, aby sa spolu s nami vydali touto cestou,“ dodal Roth.

Štáty na juhu EÚ, zvlášť Taliansko, sa totiž snažia presadiť emisiu spoločného dlhopisu, tzv. koronabondu, vďaka ktorej by sa dlhové bremeno rozdelilo medzi členov bloku, zatiaľ čo krajiny na severe, ako Holandsko a Nemecko, sú rozhodne proti. A vzhľadom na to, že debata o tejto záležitosti je veľmi polarizovaná, na štvrtkovom "e-summite" EÚ sa nejaký výraznejší pokrok neočakáva.



Samotný Roth v tejto súvislosti uviedol, že uvíta diskusiu o užšej hospodárskej a sociálnej spolupráci v Európe, varoval však pred presadzovaním nástrojov, ako sú napríklad koronabondy, ktoré by si vyžadovali úplne nový právny rámec. „Nemá zmysel viesť abstraktné diskusie,“ uzavrel.