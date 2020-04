Kľúčový stroj Metsa Tissue Slovakia opravia britskí špecialisti

dnes 18:46 -

Špecialisti z britského Manchestru prileteli v pondelok na Letisko Žilina v Dolnom Hričove, aby zabezpečili servis kľúčového stroja na výrobu hygienických potrieb v žilinskej spoločnosti Metsa Tissue Slovakia. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) na pôde letiska informoval, že na zabezpečení ich príletu spolupracovali s ministerstvami dopravy, hospodárstva, Úradom vlády SR a Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK), v ktorého správe je Letisko Žilina.

"Firma pre špecialistov zabezpečila samostatné ubytovanie so stravovaním a budú absolútne izolovaní od ostatných zamestnancov. Takisto pracovné podmienky budú mať zabezpečené tak, aby neprišli do kontaktu s inými zamestnancami. Firma urobila maximum pre to, aby ich odizolovala, a pôjdu do tzv. firemnej karantény. Momentálne je doma už tri dni 200 zamestnancov Metsa Tissue, práve preto, lebo tento stroj potrebuje servis," povedal Mikulec.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ocenila rýchlu reakciu ministerstva dopravy na udelenie výnimky na prijatie lietadla s britskými špecialistami na Letisku Žilina. Po prílete obom špecialistom odobrali priamo v budove letiska vzorky na testovanie na prítomnosť nového koronavírusu a s policajným sprievodom ich previezli do žilinského závodu.

Flexibilitu a súčinnosť niekoľkých zložiek štátu ocenil aj Marián Pozor zo spoločnosti Metsa Tissue. "Pomôže nám to, aby sme zabezpečili výrobu. Naozaj hrozilo, že po niekoľkých dňoch sa stroj mohol úplne pokaziť. A prestali by sme vyrábať hygienické výrobky, ktoré sú momentálne veľmi žiadané. Na Slovensku neexistuje firma, ktorá by poskytovala takýto servis, preto sme museli volať odborníkov zo zahraničia," vysvetlil Pozor.

Dodávky žilinskej spoločnosti tvoria podľa neho na slovenskom trhu 25 percent a na československom trhu celkovo 50 percent. "Dopyt je zvýšený v rámci celej strednej a východnej Európy, výroba sa v marci výrazne zvýšila. Máme dva papierenské stroje, väčšinu dodávame z toho papierenského stroja. V prípade, že by sa stroj pokazil a nepracoval, polovica našej výroby by nemala čo robiť. Pred niekoľkými týždňami sme zistili, že sa môže pokaziť, preto sme so žiadosťou o povolenie príletu špecialistov oslovili úrad vlády," doplnil Pozor.

Metsa Tissue Slovakia vyrába toaletný papier, kuchynské utierky a vreckovky v celkovom objeme 80.000 ton ročne.