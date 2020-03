Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesá smerom k 23 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy pokračovali v pondelok v poklese a dostali sa na nové 17-ročné minimá. Cena ropy Brent skĺzla do blízkosti 23 USD za barel (159 litrov) a cena WTI sa pohybuje okolo 20,60 USD/barel. To signalizuje, že ani mohutné záchranné opatrenia v najväčších ekonomikách nedokázali zlepšiť náladu na trhoch, pričom na tie pôsobí aj fakt, že zatiaľ sa nečrtá ani skoré skončenie cenovej vojny medzi Ruskom a Saudskou Arábiou.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SELČ 23,50 USD (21,41 eura) za barel. Oproti piatkovej (27. 3.) uzávierke to predstavuje pokles o 1,43 USD alebo 5,74 %. V priebehu dňa skĺzla až o 6,5 % zhruba na 23 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 20,63 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 88 centov alebo 4,09 %. Predtým pokles dosiahol 5,3 % približne na 20 USD/barel.



Trhy zareagovali na rast počtu obetí nového koronavírusu počas víkendu na vyše 30.000, ako aj na ústup amerického prezidenta Donalda Trumpa od jeho pôvodných optimistických vyhlásení o otvorení ekonomiky biznisu už do Veľkej noci. Teraz Trump predĺžil obmedzenia v USA až do 30. apríla.



Trhy nepodporujú ani najväčší producenti ropy, ktorí v marci ukončili spoluprácu v oblasti obmedzovania ťažby. Počas minulého týždňa sa síce objavili informácie o potrebe novej dohody, Saudská Arábia však uviedla, že do konca minulého týždňa sa s predstaviteľmi Ruska nekontaktovala. Navyše, štátny tajomník ruského ministerstva energetiky vyhlásil, že "cena ropy okolo 25 USD za barel nie je pre ruských producentov katastrofa," čo naznačuje, že obe krajiny sú od dohody stále veľmi ďaleko.