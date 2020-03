Wall Street opäť rastie

dnes 21:00 -

Akcie Wall Street vzrástli po veľkom prekvapení v prezidentských voľbách USA.

Absolútna správa:

Bývalý starosta New Yorku, Michael Bloomberg, dnes ukončil prezidentskú kampaň v USA a schválil nového demokratického zástupcu – Joe Bidena. Bloomberg skončil po tom, ako jeho reklamná kampaň hradená z jeho peňazí nepriniesla presvedčivé výsledky. Biden tvrdí, že po dvoch funkčných obdobiach zo strany prezidenta Baracka Obamu a po desaťročiach pôsobenia v senáte USA má skúsenosti s tým, aby porazil Trumpa a následne riadil krajinu. Sľúbil väčší prístup k zdravotnej starostlivosti a náprave vzťahov s tradičnými americkými spojencami v Európe poškodenými Trumpovov zahraničnou politikou. Táto skutočnosť mala veľký vplyv na finančné trhy, najmä v oblasti zdravotníctva, kde poisťovne zažili obrovský impulz, keďže Biden predbehol Sandersa, ktorý je zástancom „Medicare For All“, o nomináciu na demokratickú prezidentskú funkciu.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Anthem Inc., ktorá počas dnešného obchodného dňa vzrástla o +15,62 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +101,34 %). Spoločnosť Anthem poskytuje zdravotné, stomatologické a zrakové služby, ako aj životné a individuálne poistenie pre viac ako 40 miliónov ľudí, čo robí zo spoločnosti jednu z najväčších zdravotných poisťovní v USA.

Makro analýza & správy z ekonomiky:

Čínske akcie dnes vzrástli, nakoľko investori dúfali v ďalšie stimuly domácej politiky po tom, ako Federálny rezervný systém USA znížil úrokové sadzby na riešenie hospodárskeho dopadu koronavírusu. Ekonómovia okrem toho naliehavo žiadali o rýchlu podporu, aby sa predišlo hromadným bankrotom po tom, čo čínsky sektor služieb zaznamenal vo februári najhorší mesiac Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,08 %, Hang Seng -0,24 %, CSI 300 +0,58 %.

Európske akcie dnes vzrástli, pričom defenzívne sektory získali najviac, keďže investori sa pri vyrovnávaní ekonomického dopadu koronavírusu potýkali s efektívnosťou menových stimulov. Investori teraz vidia 90%-nú šancu, že ECB budúci týždeň zníži svoju depozitnú úrokovú sadzby o 10 bázických bodov, zatiaľ čo politický tvorca de Galhau v utorok vyzval vlády, aby poskytli väčšiu finančnú pomoc. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,44 %, CAC 40 +1,33 %, DAX +1,19 %.

Existujú náznaky, že stupňujúca sa epidémia koronavírusu začala v USA pôsobiť na obchodné sentimenty, ukázala dnes zverejnená správa FED. Nové prípady koronavírusu boli dnes hlásené v oblastiach okolo najľudnatejších miest v USA – štyria v blízkosti New Yorku a šiesti v Los Angeles. Okres Los Angeles vyhlásil miestnu pohotovosť a núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia, ktorej cieľom je rozšíriť a urýchliť úsilia na prípravu. Viac ako 3 miliardy dolárov by sa malo venovať na výskum a vývoj vakcín proti koronavírusu a v snahe pomôcť aj pri kontrole šírenia vírusu mimo USA by sa na medzinárodné úsilie malo vyčleniť 1,25 miliárd dolárov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +4,53 %, S&P500 +3,52 %, NASDAQ +3,85 %.

Peter Sumer, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.