Sociálna poisťovňa vypláca do cudziny čoraz viac penzií, vlani ich bolo vyše 314-tisíc mesačne

Sociálna poisťovňa vyplácala v minulom roku do krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) pravidelne mesačne 300,6-tisíc dôchodkov. "Je to o vyše 15-tisíc viac ako v roku 2018, keď do týchto krajín Sociálna poisťovňa zaslala spolu 285 103 dôchodkov," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder. Ďalších 13 833 dôchodkov vyplácala Sociálna poisťovňa vlani štvrťročne do ostatných krajín, čo je o vyše 600 viac ako v roku 2018.

Najviac pravidelne vyplácaných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa vlani zasielala do krajín EÚ a EHS, smerovalo do Českej republiky (152 304), Nemecka (40 986), Rakúska (30 488) a Maďarska (24 577). Najviac pravidelne vyplatených dôchodkov do krajín EÚ a EHS za rok 2019 bolo starobných (203 312), invalidných (50 423) a vdovských (31 891) dôchodkov. Do ostatných štátov sa najviac dôchodkov vyplatilo do Kanady (5 333), USA (4 226) a Austrálie (3 127) a tiež pri nich prevažovali najmä starobné (12 583) a vdovské dôchodky (922).

Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Potvrdenie o žití sa predkladá jedenkrát ročne, a to k 31. januáru daného roka. Do krajín, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách, vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Potvrdenie o žití sa predkladá štyrikrát do roka, a to vždy k 1. januáru, k 1. aprílu, k 1. júlu a k 1. októbru kalendárneho roka.