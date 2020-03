Prieskum: Top 10 najuznávanejších firiem súčasnosti

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:44 -

Spoločnosť Lego je už štvrtý rok za sebou na špici zoznamu najuznávanejších spoločností na svete. Tesne za ňou je spoločnosť Disney, obe firmy sa objavujú v top 10 od roku 2011 každý rok. Lego získalo 78,9 bodu z možných 100, zatiaľ čo Disney 78,1. Do prvej desiatky sa dostali aj firmy Rolex, Ferrari, Microsoft, Levi Strauss, Netflix, Adidas, Bosch a Intel.

Štúdia sa pýtala ľudí na to, ako vnímajú spoločnosť, vrátane jej produktov, riadenia, vedenia, finančnej výkonnosti, inovatívnosti a ich „občianstva“ alebo ako sa správajú ako firma v širšej spoločnosti.

Lego a Disney zaznamenali dobré výsledky, pokiaľ ide o ich výrobky a služby. „Najlepšie skórujú v oblasti inovácií a sú schopné sa rok čo rok prispôsobovať (a) rozširujú svoje ponuky produktov,“ uviedla Isadora Levyová, riaditeľka marketingu Reputation Institute. V prípade Disney vyzdvihla prechod na streamovanie a u Lega posun do recyklovaných plastov, či blokov na rastlinnej báze do roku 2030, ako príklady toho, ako uspokojujú požiadavky spotrebiteľov.

Disney získal body aj za investovanie do vzdelávania, v roku 2018 zaplatila za vzdelávanie zamestnancov 50 miliónov dolárov vrátane financovania vysokoškolského vzdelávania a odborných kurzov.

Do prvej desiatky sa nedostali spoločnosti ako Google a Apple, ktoré obsadili prvé a druhé miesto v roku 2011, v prvom roku prieskumu. Google sa každoročne do roku 2018 dostal do top 10, Apple za desať rokov sa to podarilo päťkrát. Google patrila medzi technologické spoločnosti, ktoré sa chválili výhodami na pracovisku - napríklad bezplatné jedlá či oddychové zóny na zdriemnutie si, podľa Levyovej ale kvôli protestom zamestnancov sa firme reputácia naštrbila. „S nárastom tohto spochybňovania transparentnosti v organizácii, s tým, ako zaobchádzajú s predajcami tretích strán alebo s ľuďmi, ktorí pôsobia v ich dodávateľskom reťazci, minimálna mzda... celá téma okolo pracoviska sa posunula do popredia a my sme sa začali zameriavať na tieto veľké technologické spoločnosti oveľa pozornejšie ,“ uviedla Levyová pre televíziu CNBC. Dodala, že spôsob, akým spoločnosť zaobchádza so zamestnancami, vedie k debatám ohľadom jej dobrého mena a to vysvetľuje, prečo - aj keď je Google stále uznávaná spoločnosť - nie je v prvej desiatke.

Ďalšou pozoruhodnou značkou na zozname je Adidas, ktorá sa za posledné štyri roky objavila v top 10. Tentoraz jej patrí ôsme miesto, ďaleko pred Nike, ktorá je až na 30. mieste. Reputácia spoločnosti Nike klesla v roku 2019, čo mohlo byť spôsobené jej reklamou, ako napríklad „Dream Crazy“ v hlavnej úlohe s Colin Kaepernickou.





„Vyhraneným postojom sa zvýši vaša reputácia medzi zákazníkmi, ktorí vo vás veria a majú negatívny vplyv na spotrebiteľov, ktorí s týmto postojom nemusia súhlasiť," uviedla Levyová. „Ak sa pozrieme na 10 najlepších v tomto roku, máme zoznam spoločností s desaťročiami a desaťročiami dedičstva. Všetky sú veľmi hlboko zakorenení v histórii. “