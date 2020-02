E. Červeňáková: Úpadok železníc pokračuje

dnes 10:31 -

Moderné nezávislé odbory železníc upozorňujú verejnosť na to, že úpadok slovenských železníc pokračuje. Na Slovensku stále jazdia aj päťdesiatročné vozne, pričom vážny problém je aj nedostatočný servis o tieto vozne či údržba tratí. Nezávislá poslankyňa Národnej rady SR Elena Červeňáková vyzýva volebných lídrov, aby obnova slovenských železníc bola prioritou novej vlády.

Dlhodobé zanedbávanie investícií do rozvoja železničnej infraštruktúry spôsobilo to, že na viacerých úsekoch hlavných tratí sa cestujúci stretávajú s častými poruchami vlakov, či so zanedbaným stavom koľajníc a z toho vyplývajúcimi meškaniami spojov. „Ako poslankyňa Národnej rady SR, ktorá býva v Košiciach, sa pravidelne presúvam vlakom z východnej metropoly do hlavného mesta. Sama na vlastnej koži zažívam nielen meškajúce vlaky, ale aj nefungujúcu klimatizáciu v letných mesiacoch, či naopak pokazené kúrenie v zimných mesiacoch. No a o nedostatočnej hygiene na toaletách v slovenských vlakoch hádam ani nie je potrebné hovoriť. Vzhľadom k tomu, že sa jedná už o problémy značného rozsahu, je zrejmé, že tento dlhodobý problém slovenských železníc sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. Preto ako nezávislá poslankyňa NR SR vyzývam volebných lídrov, aby zásadná obnova slovenských železníc bola prioritou novej vlády,“ vyhlásila nezávislá poslankyňa Národnej rady SR Elena Červeňáková.

Odboroví zástupcovia zamestnancov železníc začali pôsobiť len nedávno pod hlavičkou Moderných nezávislých odborov železníc a už zastupujú záujmy vyše 5000 železničiarov. Ako povedal prezident Moderných nezávislých odborov železníc JUDr. Mgr. Milan Španír, LL.M., nová odborová organizácia sa snaží pre poctivo pracujúcich ľudí vybojovať slušné a dôstojné pracovné podmienky, vrátane adekvátneho mzdového ohodnotenia. Odborári sa bohužiaľ čoraz viac stretávajú s prvkami diskriminácie a neochotou riešiť problémy týchto zamestnancov, na ktoré sa neboja opakovane poukazovať. „Na železnici vraj nie je dosť peňazí. Keď sa však ako odborári snažíme zisťovať, kam teda peniaze zo štátneho rozpočtu „utekajú“, zisťujeme priam až „ohavné“ skutočnosti.

(Spolu) páchateľmi šafárenia na železniciach sú práve tí, ktorí by mali tieto financie strážiť a spolurozhodovať o ich efektívnom smerovaní. Totiž niektoré tradičné odborové organizácie, ktoré sú jednoznačne spoluzodpovedné za otrasný stav našich železníc, si pod zámienkou zastupovania práv zamestnancov železníc, spravili zo železnice nevídaný biznis. Čo je však najviac poľutovaniahodné, tento biznis je dlhodobo tolerovaný manažmentom našich železničných spoločností, ktorému zrejme vyhovuje servilita a schizofrenicky lojálne správanie niektorých odborových zástupcov, ktorí viac ako desaťročie síce „kopú“, nie však za práva zamestnancov, ale bez hanby kopú práve do nich,“ hovorí prezident Moderných nezávislých odborov železníc JUDr. Mgr. Milan Španír, LL.M., ktorý bol poverený aj v mene kolegov (Nezávislé odbory železničiarov, Federácia prevádzkových pracovníkov, Zväz rušňovodičov) k tomu, aby zistenia o tomto šafárení predložil k prešetreniu príslušným inštitúciám.

Riešením súčasného úpadku železníc by podľa prezidenta Moderných nezávislých odborov JUDr. Mgr. Milana Španíra, LL.M. mala byť formulácia konkrétnej a systematickej dopravnej politiky štátu. „Prostriedkom pre jasnú formuláciu vízie železníc by mali byť ucelené stratégie, vychádzajúce z podrobných analýz, založených na systematicky zhromažďovaných dátach. Nevyhnutnou podmienkou je kvalitné personálne obsadenie manažmentu našich železničných spoločností. V žiadnom prípade však riešením nie je pokračovanie v dosadzovaní neschopných a neskúsených „politicky vhodných osôb“, ako sme toho mohli byť svedkami doposiaľ. V neposlednom rade je pre reálne zlepšenie pracovných podmienok železničiarov to, aby ich pri kolektívnom vyjednávaní zastupovali tí, ktorým na nich skutočne záleží a nie tí, ktorí sa od železníc nechávajú dlhé roky len „vydržiavať,“ dodáva prezident Moderných nezávislých odborov železníc JUDr. Mgr. Milan Španír, LL.M.

