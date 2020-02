Slovenská ekonomika podľa prognózy EK v tomto roku posilní o 2,2 %

dnes 17:46 -

Slovensko by malo podľa zimnej prognózy Európskej komisie (EK) dosiahnuť v roku 2020 rast ekonomiky na úrovni 2,2 % a v roku 2021 sa očakáva jeho zrýchlenie na 2,6 %, a to vďaka zotavenému vývozu a domácemu dopytu. EK v správe, ktorú zverejnila vo štvrtok, uviedla, že rast súkromnej spotreby v SR sa pravdepodobne zmierni, keďže sa očakáva nižšia miera vytvárania pracovných miest a tiež pomalší rast reálnych miezd vo verejnom aj v súkromnom sektore. Predikcia komisie predpokladá na Slovensku v roku 2020 zmiernenie inflácie na 2,5 percenta z vlaňajších 2,8 percenta. V roku 2021 by inflácia v krajine mala opäť oslabiť, a to na 2,2 %.

Európske hospodárstvo by malo podľa zimnej prognózy EK pokračovať v miernom avšak stabilnom raste. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane podľa komisie v rokoch 2020 a 2021 na stabilnej 1,2 % úrovni. V rámci celej EÚ komisia predpokladá mierny pokles rastu na 1,4 % oproti úrovni 1,5 % v roku 2019. V rámci eurozóny ide o najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura, dodala komisia.