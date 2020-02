Blíži sa koniec koronavírusu?

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Infekcie koronavírusom v Číne môžu skončiť do apríla, uviedol dnes hlavný lekársky poradca, aj napriek tomu, že počet obetí sa v Číne vyšplhal na viac ako 1 000 ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia varovala pred vážnou globálnou hrozbou. Najvýznamnejší čínsky lekársky poradca v oblasti prepuknutia choroby, Zhong Nanshan, uviedol, že na niektorých miestach klesá počet nových prípadov a predpokladá, že epidémia sa tento mesiac ocitne na vrchole. Doteraz sa potvrdilo „len“ 319 prípadov v 24 ďalších krajinách a miestach mimo pevninskej Číny s 2 úmrtiami a to v Hongkongu a na Filipínach. Riaditeľ WHO, Tedros Adhanom, vyzýva však na zdieľanie vzoriek vírusov a urýchlenie výskumu liekov a vakcín.

Investori zarobili na:

Spoločnosti T-Mobile US, Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o +11,78% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +142,16%). Spoločnosť je jednou z najväčších poskytovateľov hlasových a dátových komunikačných služieb v USA s viac ako 81 miliónmi zákazníkov.

Makro analýza & správy z ekonomiky:

Čínska centrálna banka by mala zvážiť zníženie svojej referenčnej sadzby vkladov, aby banky mohli znížiť úrokové sadzby a pomôcť malým podnikom prekonať hospodársky pokles z šíriaceho sa koronavírusu. Akcie juhokórejských výrobcov batérií zaznamenali zisky z akcií automobilky Tesla v USA, pričom Samsung SDI a LG Chem skončili takmer o 7% vyššie. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Hang Seng +1,26%, CSI 300 +0,93%.

Cestovné zásoby boli najvýkonnejším európskym odvetvím a vzrástli o 1,4%. Obavy z narušení cestovania spôsobeného vírusom viedli v posledných týždňoch k veľkému odpredaju tohto odvetvia. Nórsky prieskumník ropy a plynu Aker BP vzrástol o 2,4% za štvrtý kvartál po dosiahnutí lepších výsledkov, než sa očakávalo. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,86%, CAC 40 +0,65%, DAX +0,99%.

Donald Trump opäť kritizuje situáciu, kde federálny rezervný fond udržal úrokové sadzby príliš vysoké a zdá sa, že predseda americkej centrálnej banky, Jerome Powell, oslabil ceny akcií počas jeho dnešného vyjadrenia v kongrese, kde spomínal potenciálnu hrozbu vírusu a obavy z dlhodobého zdravia ekonomiky. Ceny zlata dnes poklesli po tom, ako sa investori rozhodli pre rizikovejšie aktíva po poklese počtu nových potvrdených prípadov koronavírusu, ktoré zmiernili obavy z globálneho ekonomického dopadu. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,00%, S&P500 +0,24%, NASDAQ +0,11%.

Peter Sumer, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.