Výroba áut v Británii vlani klesla na najnižšiu úroveň za deväť rokov

dnes 9:01 -

Výroba áut v Británii vlani klesla, už tretí rok po sebe a na najnižšiu úroveň za deväť rokov. Dôvodom boli slabá dôvera na domácom trhu a spomalenie dopytu na zahraničných trhoch. Informovalo o tom to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).

Podľa údajov SMMT výroba áut v Spojenom kráľovstve klesla v roku 2019 o 14,2 % na 1,3 milióna kusov a bola tak najnižšia od roku 2010. V samotnom decembri sa znížila produkcia áut o 6,4 %. "Pokles výroby automobilov v Spojenom kráľovstve na najnižšiu úroveň takmer za desať rokov je vážne znepokojujúci," uviedol Mike Hawes, generálny riaditeľ SMMT.

Z údajov združenia ďalej vyplýva, že produkcia pre domáci trh vlani klesla o 12,3 % a pre zahraničný trh o 14,7 %, pričom až 81 % áut vyrobených v britských závodoch smerovalo na vývoz, prevažná väčšina do Európskej únie (EÚ). Európsky blok zostáva najdôležitejším automobilovým trhom Británie napriek tomu, že sa dodávky vozidiel do EÚ vlani znížili o 11,1 %. Jeho podiel na exporte áut sa však zvýšil o dva percentuálne body na 54,8 %.

Podľa SMMT výrobu automobilov ovplyvnili vlani viaceré faktory, od oslabenej dôvery spotrebiteľov a firiem na domácom trhu, cez spomalenie dopytu na kľúčových zámorských trhoch až po množstvo významných zmien vo výrobe a odklon od dieselových modelov v celej Európe.

Výrazný vplyv na celkovú produkciu mali minulý rok dve odstávky tovární, najprv na jar a potom na jeseň, ktoré mali zmierniť očakávané narušenie výroby v dôsledku pôvodných dátumov brexitu najskôr na konci marca a potom 31. októbra. Rok 2019 však bol dobrým rokom pre autá na alternatívny pohon a malé vozidlá. Ich produkcia vzrástla v prvom prípade o 34,7 % a v druhom o 16,2 %.

SMMT v najnovšom výhľade znížil očakávaný objem produkcie v tomto roku na 1,27 milióna áut z 1,32 milióna v novembrovom odhade. Investície v odvetví boli v roku 2019 približne o 60 % nižšie ako priemer za predchádzajúcich sedem rokov. Vláda by mala urobiť viac pre to, aby povzbudila zámorské investície do automobilového priemyslu v Británii, vyhlásilo SMMT.

Táto lobistická skupina žiada ambicióznu dohodu o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktorá pomôže firmám v automobilovom priemysle udržať si konkurencieschopnosť, rast a prosperitu.