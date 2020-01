Dohoda o úprave dane z motorových vozidiel a zliav z mýta je vyvážená a prínosná, tvrdí ČESMAD Slovakia

dnes 11:16 -

Nedávnu dohodu s ministerstvami financií a dopravy a výstavby o úprave dane z motorových vozidiel, ako aj zliav zo sadzieb mýta, považuje Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia za vyváženú a prínosnú pre celý sektor cestnej dopravy. Tieto opatrenia sú podľa najväčšieho združenia cestných dopravcov na Slovensku spojené s celkovou úsporou pre cestných dopravcov v objeme takmer 40 miliónov eur.

"Týmto považujeme uvedené rokovania, respektíve dosiahnuté zmeny v dani z motorových vozidiel, ako aj v zľavách z mýta za úspešné a vecne uzavreté," uviedol v utorok pre agentúru SITA manažér internej komunikácie ČESMAD Slovakia Peter Tóth. Dosiahnutiu dohody s oboma rezortmi v uplynulých dňoch predchádzali viac ako dva roky trvajúce komplexné vyjednávania. ČESMAD Slovakia tak reagoval na to, že Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) v utorok obnovila štrajk, resp. protest blokovaním viacerých hraničných priechodov a hlavných ciest v Žiline a Ružomberku.

ČESMAD Slovakia je v rámci ďalšieho legislatívneho procesu pripravený poskytnúť Ministerstvu financií SR, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, ako aj Vláde SR odbornú, prípadne konzultačnú podporu. "Očakávame, že vláda najneskôr do konca februára tohto roku prijme príslušné nariadenie a vládny návrh zákona. ČESMAD Slovakia považuje uvedenú legislatívnu agendu za odbornú a nepripúšťa jej politizáciu," poznamenal Tóth. Združenie ešte minulý týždeň požiadalo svojich členov - cestných dopravcov, aby sa vyvarovali akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zmariť dosiahnuté dohody s oboma ministerstvami a vládou.

UNAS trvá na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel zhruba o 50 % a na výraznom zvýšení zliav pri platení mýta pre nákladné vozidlá na 18 až 26 percent (v súčasnosti od 3 do 11 %) v závislosti od počtu najazdených kilometrov. Predošlý protest autodopravcov trval sedem dní do 13. januára a neskôr ho podporil aj ČESMAD Slovakia, ktorý vtedy vstúpil do štrajkovej pohotovosti. Protest sa skončil po tom, čo premiér Peter Pellegrini navrhol autodopravcom rokovanie s príslušnými ministrami o ich požiadavkách, no podmienil to uvoľnením hraničných priechodov a stiahnutím kamiónov. Zástupcovia UNAS nedávno odmietli návrhy ministerstva financií na výrazné zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel, ako aj návrh ministerstva dopravy a výstavby na zvýšenie zliav na mýto. Naopak, ČESMAD Slovakia tieto návrhy prijal.