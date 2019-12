Rusko a Čína uviedli do prevádzky plynovod Sila Sibíri

dnes 13:16 -

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching v pondelok slávnostne uviedli do prevádzky plynovod medzi Ruskom a Čínou Sila Sibíri, ktorý bude prepravovať zemný plyn z nálezísk na východe Sibíri do severovýchodnej Číny. Ako uviedol ruský prezident počas slávnostného spustenia plynovodu prostredníctvom telemosta, projekt by mal prispieť k zvýšeniu vzájomného obchodu medzi krajinami do piatich rokov na 200 miliárd USD (182,12 miliardy eur).

Plynovod bude prepravovať zemný plyn z ložísk Čajandinskoje a Kovykta. Od projektu, ktorý by mal Číne dodávať ročne okolo 38 miliárd kubických metrov plynu a fungovať by mal zhruba tri desaťročia, si Moskva sľubuje získanie približne 400 miliárd USD do štátnej pokladnice.

Sila Sibíri má okrem toho pomôcť Moskve zmierniť závislosť od európskych trhov a čiastočne riešiť aj dôsledky sankcií Európskej únie voči Rusku za anexiu Krymu a konflikt na východe Ukrajiny. Napriek tomu Moskva plánuje čoskoro spustiť aj dva veľké projekty v Európe, plynovod Severný prúd 2 popod Baltské more do Nemecka a TurkStream do Turecka a južnej Európy.

Akú cenu Čína za dodávky plynu cez Silu Sibíri zaplatí, nie je známe. K tomu sa v pondelok nevyjadril ani Putin, ani Si Ťin-pching. Moskva zároveň rokuje s Pekingom o zvýšení dodávok plynu prostredníctvom ďalších ciest, v tomto smere však kontrakty zatiaľ uzatvorené neboli.