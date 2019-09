Nezamestnanosť za trojmesačné obdobie sa v Maďarsku udržala na stabilnej úrovni

dnes 14:31 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zotrvala za tri mesiace do konca augusta na stabilnej úrovni a udržala sa tak hlboko pod 4 %. Ukázali to v piatok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla za trojmesačné obdobie od júna do konca augusta 3,4 %. To je rovnaká úroveň ako za trojmesačné obdobie do konca júla.

Počet nezamestnaných síce klesol, zníženie počtu žiadateľov o prácu však bolo príliš mierne na to, aby sa to odrazilo aj na miere nezamestnanosti. Za obdobie jún-august dosiahol počet nezamestnaných 157.000, zatiaľ čo za trojmesačné obdobie do konca júla to bolo 158.000.

Nezmenila sa ani miera zamestnanosti. Za obdobie od júna do konca augusta dosiahla 60,9 %, rovnakú úroveň ako za obdobie máj-júl.