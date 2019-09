Harmanecké papierne investujú 10 mil. eur do vlastných zberných dvorov

dnes 12:16 -

BANSKÁ BYSTRICA 27. septembra (SITA) – Posilnenie svojich značiek na kľúčových trhoch v strednej a juhovýchodnej Európe, ale aj budovanie vlastných zberných dvorov si pre tento rok naplánovala spoločnosť SHP Harmanec. Ako agentúru SITA informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SHP Harmanec, a.s. Richard Žigmund, investícia do spracovania zberového papiera vyjde firmu na 10 mil. eur. Plánované investičné akcie v tejto oblasti majú podporiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť produktov. Cieľom spoločnosti je vyrábať hygienické produkty bez toho, aby bol použitý čo i len jediný slovenský strom.

V zberných dvoroch budú sústreďovať noviny, časopisy a iné tlačoviny pre spracovanie vo svojich prevádzkach. „Triedením a sofistikovaným technologickým procesom z tejto hmoty separujeme vlákna, ktoré citlivo ošetríme a pripravíme z nich surovinu lepšiu ako vlákno z práve vyrúbaného stromu. Je biela, jemná, čistá a priateľská k životnému prostrediu,“ objasnil význam vlastných zberných dvorov generálny riaditeľ.

Cieľom spoločnosti je minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie. „Pre naše podnikanie je to základná filozofia,“ dodal Žigmund s tým, že spoločnosť získava viac ako 80 percent suroviny zo Slovenska a tak vzhľadom na nízke transportné vzdialenosti šetrí životné prostredie v porovnaní s finančne náročným importom surovín zo zámoria a Škandinávie. „Dlhodobým investovaním do špeciálnych technológií sme eliminovali potrebu primárnych vlákien, takže žiadny strom nemusel byť vyrúbaný. Okrem toho naše technológie využívané vo výrobnom procese zabraňujú znečisteniu vody a ovzdušia a papierenský kal sa používa na výrobu tehál v tehelniach,“ dodal predstaviteľ papierní, ktoré si v tomto roku pripomínajú už 190. výročie.

Papierenská spoločnosť investuje aj do rozvoja nových distribučných kanálov na svojich kľúčových trhoch. „Investujeme tiež do najlepších dostupných technológií, ale najmä investujeme do našich ľudí,“ hovoril Žigmund s tým, že zároveň položili základy pre ďalších 190 rokov trvale udržateľného podnikania.

Dopyt na Slovensku uspokojuje firma SHP Harmanec s jednou štvrtinou svojich kapacít. „Väčšina finálnych výrobkov smeruje do zahraničia – najmä do Nemecka, Českej republiky, Rakúska, Holandska. Je to najmä toaletný papier a hygienické vreckovky, o ktoré majú naši obchodní partneri veľký záujem,“ hovorí zástupca papierní, ktoré v Harmanci zamestnávajú v priemere 550 ľudí. „V tomto roku dochádza k reorganizácii procesov, a to po akvizícií závodu Paloma v Slovinsku,“ doplnil generálny riaditeľ.

Spoločnosť SHP Harmanec je súčasťou skupiny SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) so sídlom v Harmanci. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group zastrešuje 10 spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. eur. V šiestich výrobných závodoch skupiny SHP sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. Slovinská spoločnosť Paloma sa stala integrálnou súčasťou SHP Group v roku 2017.

Skupina SHP Group je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu Eco-Investment, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie.