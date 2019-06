Zamestnanci vyslaní na Slovensko majú mať nárok na rovnaké zložky mzdy ako slovenskí zamestnanci

dnes 11:16 -

Zamestnanci, ktorí sú vyslaní na Slovensko, by mali mať od konca júla budúceho roka rovnako ako slovenskí zamestnanci nárok na ďalšie povinné zložky mzdy. Ide napríklad o mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania, či dopravy v prípade pracovnej cesty. Na tieto zložky mzdy by mali mať vyslaní zamestnanci nárok v rozsahu a za podmienok, ako ich zamestnávateľ platí aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Novelou pracovného kódexu sa má do slovenského právneho poriadku prevziať eurosmernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Novela Zákonníka práce má zamestnancom vyslaným zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi zabezpečiť porovnateľné pracovné a mzdové podmienky. Krátkodobé vyslanie zamestnanca na Slovensko, čo je vyslanie na obdobie do 12 alebo 18 mesiacov, sa má odlíšiť od dlhodobého vyslania nad 12 alebo 18 mesiacov. Pri krátkodobom vyslaní sa má podľa rezortu práce aplikovať pracovné právo SR len v rozsahu "tvrdého jadra", kým pri dlhodobom vyslaní sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti. Za tzv. tvrdé jadro sa pritom považujú ustanovenia o minimálnej mzde a minimálnych mzdových nárokoch.

Ministerstvo práce tiež navrhuje stanoviť pravidlá počítania obdobia vyslania vo vzťahu k tzv. reťazeniu vyslaní, ak vyslaného zamestnanca na tom istom mieste a s tým istým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec. Majú sa tiež upraviť informačné povinnosti užívateľského zamestnávateľa voči agentúre dočasného zamestnávania, keď zamestnanec vyslaný na územie SR agentúrou dočasného zamestnávania má byť v rámci cezhraničného poskytovania služieb užívateľským zamestnávateľom v inom štáte vyslaný na výkon práce do iného štátu.

Návrh novely pracovného kódexu podľa rezortu práce zvyšuje garanciu minimálnej úrovne odmeňovania za vykonanú prácu pre zamestnancov zahraničných subjektov, ktorí na Slovensku vykonávajú prácu v rámci cezhraničného poskytovania služieb, avšak iba na úroveň, ktorá už je legislatívou garantovaná domácim slovenským zamestnancom. Podľa ministerstva práce tak nedochádza k negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. "Slovenská legislatíva aj doposiaľ nepodporovala sociálny dumping, a preto ide najmä o legislatívne spresnenie, že ani pri vyslaných zamestnancoch ich nároky počas výkonu práce na území SR nebudú pod úrovňou garantovanou pre domácich zamestnancov," uviedlo v doložke vplyvov ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zamestnávatelia k návrhu novely Zákonníka práce nemali zásadnejšie výhrady. Asociácia zamestnávateľských zväzov SR, ani Republiková únia zamestnávateľov nemali k prevzatiu eurosmernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb žiadne pripomienky. Asociácia priemyselných zväzov SR uplatnila v pripomienkovom konaní jednu obyčajnú pripomienku, keď nesúhlasila s tým, že navrhované zmeny nebudú mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. "Možno očakávať, že v dôsledku novovzniknutých administratívnych povinností (a s tým spojeným nárastom nákladov) pre vysielajúci subjekt sa zvýši cena služby poskytovanej voči užívateľovi, ktorý sa nachádza na území SR," uviedla asociácia. Túto pripomienku však rezort práce neakceptoval, keďže predpokladá, že takýto vplyv bude zanedbateľný.