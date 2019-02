Výkony realitných trhov dosiahli vlani v regióne strednej a východnej Európy 13,8 mld. eur

dnes 15:31 -

Výkony realitných trhov v krajinách strednej a východnej Európy - Česko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko (CEE-6) dosiahli vlani rekordný objem 13,8 mld. eur a medziročný nárast o 5 %. Výnosy v minulom roku pokračovali smerom nadol len v segmente kancelárskych priestorov v hlavných mestách a pri vybraných transakciách v maloobchode. Informovala o tom spoločnosť Colliers International vo svojej najnovšej správe o regióne CEE-6.

"Dostupnosť lacného financovania bola nepochybne významným faktorom silných výkonov realitných trhov v Európe a v krajinách strednej a východnej Európy v posledných rokoch. V roku 2018 sa objemy v krajinách CEE-6 dvihli do nových výšok. Tok investícií vo výške 13,8 mld. eur predstavuje medziročné zvýšenie o 5 %," zhodnotila výsledky spoločnosť Colliers International.

Spoločnosť Colliers uviedla, že úrokové sadzby v eurozóne, ako najdôležitejší makroindikátor pre strednú a východnú Európu (CEE) v roku 2019, ostávajú ustálené okolo nulovej hodnoty. To by malo potláčať možný pocit úzkosti zo sprísňovania úverových podmienok, udržiavať vysokú likviditu a záujem kupujúcich a napomáhať k stabilizácii cien. „Spotrebu a prenájmy by malo v roku 2019 podporiť pokračovanie prudkého zvyšovania platov, vysoko nad mieru inflácie. Znamená to, že aktuálny vzorec zvyšovania miezd, ktorý by mal podporovať rast sektora služieb v ekonomikách strednej a východnej Európy v nadchádzajúcich rokoch, do istej miery ochráni región pred búrkami, ktoré sa objavujú v globálnej ekonomike,“ konštatoval špecialista prieskumu pre región strednej a východnej Európy Colliers International Mark Robinson.

Spoločnosť sa domnieva, že investori do realít v krajinách CEE-6 musia byť čoraz obozretnejší pri hodnotení ďalších rizík. Tie zahŕňajú prehrievajúci sa cyklus výstavby, nedostatok pracovnej sily, pokrok v zjednodušovaní podnikania konkurentov po celom svete, brexit a s ním súvisiace krátenia financovania z EÚ, „populistickú“ politiku krajín strednej a východnej Európy a riziko zdaňovania aktív. E-commerce a pružná pracovná doba sú podľa Colliers ďalšie, dlhodobo narušujúce faktory.

Colliers International Group Inc. je globálna spoločnosť ponúkajúca poradenské služby v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu. Pôsobí v 69 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 13 000 ľudí.