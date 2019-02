EK pošle do Poľska inšpektorov, aby preskúmali situáciu s mäsom z chorých kráv

dnes 18:31 -

Európska komisia v piatok oznámila, že do Poľska pošle tím inšpektorov po tom, ako televízna reportáž odhalila, že na tamojších bitúnkoch sa zabíjajú aj choré kravy a ich mäso sa predáva.

Poľsko vyprodukuje ročne zhruba 560.000 ton hovädzieho mäsa, pričom 85 % z tejto produkcie vyváža do krajín Európskej únie (EÚ).

Obavy spotrebiteľov o bezpečnosť potravín vyvolala reportáž súkromnej televízie TVN2 z bitúnku v meste Ostrów Mazowiecka, kde sa zabíjali aj choré a staré zvieratá a ich mäso sa predávalo ďalej spotrebiteľom, čím došlo k ohrozeniu ich zdravia. A nielen v Poľsku. Mäso z chorých kráv sa vyviezlo aj do zahraničia.

Poľská veterinárna správa vo štvrtok (31. 1.) oznámila, že polícia už začala vyšetrovať dve spoločnosti po odvysielaní reportáže.

Komisia medzitým oznámila, že v pondelok pošle do Poľska skupinu expertov, aby vyhodnotili situáciu v teréne. Povedal to hovorca Komisie a dodal, že problém sa môže týkať celkovo 14 krajín EÚ, do ktorých Poľsko vyváža hovädzie mäso.

Doplnil, že Poľsko na žiadosť Európskej komisie aktivovalo systém na sledovanie a stiahnutie mäsa, ktoré by mohlo byť kontaminované, z predaja.