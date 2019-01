Ďalšie odvážne kroky: Vie predvídať trendy a investuje do odvetví, ktoré prejdú radikálnymi zmenami

Zdroj: HOR

Jeff Bezos rozšíril záber svojho impéria a predpokladá, že časť nákladov na prepravu neunikne mimo Amazonu a zároveň doterajší leteckí prepravcovia už nebudú prekážkou v rýchlom raste Amazonu. Chce sa tak vyhnúť situácii z roku 2013 kedy na vianočný trh kvôli leteckým prepravcom nestihli dodať pre svojich zákazníkov objednaný tovar a firma musela spätne vrátiť klientom poplatok za prepravu a rozdala im 20 dolárové kupóny na ďalší nákup.





Spoluprácu nadviazal Amazon so spoločnosťou ATSG, ktorá je špecialistom pre leteckú nákladnú prepravu a svojimi lietadlami preváža tovar aj pre ministerstvo obrany USA a rôzne automobilky. Amazon nevlastní licenciu na leteckú prepravu, preto sa spoločnosti dohodli na kúpnej opcii na približne 20 % akcií v ATSG, ktorú môže Amazon zrealizovať v troch krokoch počas obdobia 2017 až 2020. ATSG vo svojej výročnej správe za 2017 uvádza, že služby pre Amazon tvorili 44 % z celkového príjmu spoločnosti. Tesne za Amazonom je preprava pre DHL, ktorá tvorila 24 % a vojenské prepravy len 7% z tržieb.





Flotila 20 Boeingov 767 upravených na nákladnú prepravu lieta v ATSG pre Amazon s náterom vo farbách Prime Air (názov dostala podľa prémiovej služby Amazonu prime) a v roku 2018 spoločnosť oznámila, že plánuje rozšíriť flotilu o ďalších 10 lietadiel tohto typu. Popri ATSG si Amazon prenajíma ďalších 20 kusov 767-ičiek od prepravcu Atlas Air. Celkovo tak čoskoro vo farbách internetového obchodu bude vo vzduchu 50 veľkokapacitných strojov, ktoré každé uvezie 19 leteckých paliet nákladu. Okrem lietadiel buduje Amazon v blízkosti letiska Covington nové logistické stredisko na ploche 450 hektárov v cene zhruba 1,5 miliardy USD. Očakáva sa, že tak vznikne 15.000 nových pracovných miest.





Nebol by to Jeff Bezos, ak by takýto projekt mal za cieľ len znížiť závislosť Amazonu od externých prepravcov. Špekuluje sa, že rozšírením podnikania aj do tejto sféry chce Amazon neskôr poskytovať voľné kapacity svojej flotily iným firmám. Odborníci odhadujú, že FedEx a UPS môžu v dohľadnom čase očakávať konkurenta, ktorý bude odetý do farieb Amazonu. Zatiaľ sa zástupcovia kuriérskych spoločností vyjadrujú zhovievavo a o Amazone hovoria ako o výbornom zákazníkovi, no ako dlho to bude takto, nevie odhadnúť ani odborná verejnosť.

Svetový trh kuriérskych a balíčkových služieb (CEP) sa pohybuje niekde na celkovom objeme 200 – 250 miliárd Eur, takže ustrihnúť si z tohto koláča čo i len 0,5 % znamená pridať k svojmu obratu 1 miliardu. Nehovoriac o tom, že odhady hovoria o objeme CEP služieb v roku 2025 vo výške 420 miliárd Eur.







Bezos už niekoľkokrát dokázal, že vie predvídať trendy a neváha investovať vysoké čiastky do odvetví, ktoré v budúcnosti prejdú rapídnymi a radikálnymi zmenami. Prevzatie kamenných predajní Whole Foods Market je dobrým príkladom, kde internetový všetkoobchod trocha prekvapujúco vložil svoju topánku do dverí kamenných obchodov. V čase, keď americký retailový sektor pravidelne oznamuje úbytky v počtoch predajní a zaznamenáva pokles návštevníkov v predajniach a malloch, bola fúzia s Whole Food Market, ktorá Amazon stála 14 miliárd dolárov určite odvážnym krokom.



Podobná situácia je aj v oblasti nákladnej leteckej prepravy. V rokoch 2013 až 2014 sa počet leteckých prepravcov nákladu znížil, keď z trhu odišli firmy ako World Airways alebo Evergreen International Aviation. Jeff Bezos možno už tuší, že pokles ponuky v dohľadnej budúcnosti môže znamenať nárast cien, z ktorého bude jeho spoločnosť môcť profitovať.