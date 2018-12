Miliardár Branson: 40-hodinový pracovný týždeň patrí do minulosti

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:57 -

"Myšlienka pracovať päť dní v týždni s dvojdenným víkendom a niekoľkými týždňami dovolenky každý rok sa hlboko zakorenila v spoločnosti. Ale nebolo tomu tak vždy, a to nebude ani v budúcnosti," píše Branson v príspevku na svojom blogu. "Ako uviedli Larry Page a iní z Google, počet pracovných miest obsadených ľuďmi sa bude postupne znižovať. Nové inovácie budú viesť k tomu, aby priemyselné odvetvia napredovali, ale tiež znížia závislosť na ľudskej pracovnej sile. Nápady, ako sú autonómne automobily a pokročilejšie drony, sa stávajú realitou a stroje budú v budúcnosti obsadzovať čoraz viac pracovných miest. Dokonca aj bezpilotné lietadlá sa stanú realitou v nie príliš vzdialenej budúcnosti."

Branson nie je sám, kto takto rozmýšľa. Šéf Tesla a SpaceX Elon Musk tiež upozornila na to, aký masívny dopad budú mať technológie na pracovný trh. "Určite dôjde k prepúšťaniu, pretože roboty budú robiť všetko lepšie ako my," povedal Musk ešte v roku 2107.



"Na prvý pohľad to vyzerá ako zlá správa pre ľudí," pripúšťa Branson (a určite si to myslí aj Elon Musk).





Miera nezamestnanosti však bude držať na približne rovnakej úrovni 20 rokov, aj keď sa zmení druh pracovných miest, uviedol Rob Atkinson, prezident Nadácie pre informačné technológie a inovácie.



A ak "budú vlády a firmy šikovné, technologický pokrok by mohol byť skutočne pozitívny pre ľudí po celom svete," hovorí Branson. Napríklad vlády by mali zaplatiť rekvalifikáciu pracovníkov, povedal Branson a bude potrebné, aby sa zachoval rovnaký príjem pre ľudí. Na riešenie takýchto problémov by mohlo pomôcť vytvorenie "inteligentnejších pracovných postupov", hovorí Branson. "Mohli by ľudia nakoniec mať víkend dlhý tri či dokonca štyri dni? Iste. Zvýši sa zdieľanie pracovných miest? Myslím, že áno," povedal.

Spoluzakladateľ Microsoftu, miliardár Bill Gates je tiež toho názoru, že pokrok v technológiách bude znamenať viac voľného času. "No, určite sa môžeme tešiť na myšlienku, že dovolenky budú v určitom okamihu dlhšie," povedal Gates v januári pre FOX Business Network. "Účelom ľudstva nie je len sedieť za pokladnicou a predávať veci. Viac voľného času nie je žiadna strašná vec," hovorí Gates.

Branson je presvedčený, že viac ľudí bude môcť mať to, čo má on. "Mám šťastie, že môžem pracovať kdekoľvek a kedykoľvek, nerobím rozdiely medzi prácou a oddychom, to všetko je život," hovorí Branson. "Myslím, že v budúcnosti to bude prípad pre čoraz viac ľudí, v prospech podnikov, krajín aj jednotlivcov."