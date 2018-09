Až tisíc dolárov denne za konzumáciu pizze, navyše ide o prácu z domu

Zdroj: CNBC

11:01

Skúsenosti s prípravou pizzového cesta a pečením pizze budú pre kandidátov obrovskou výhodou, aj keď najdôležitejším predpokladom je nadšenie pre varenie a láska k pizze, píše sa v inzeráte firmy Ooni. Vybraným uchádzačom prijatým do zamestnania sa plat určí na základe skúseností a odpracovaného času. Žiadatelia si môžu vybrať, koľko hodín denne odpracujú, čo by mali uviesť vo svojej žiadosti.

Ooni sa zaujíma rovnako o nováčikov ako aj profesionálov, cituje Darinu Garlandovú, spoluzakladateľku firmy, CNBC. Denný zárobok vo výške 300 EUR "by prichádzal do úvahy pre niekoho, kto je vášnivý domáci kuchár, ktorý ešte nepracoval profesionálne a ktorý rozumie tomu, ako si vyrobiť a natiahnuť vlastné cesto." Suma 1000 dolárov za deň by bola "pre skutočne zdatných kandidátov, ktorí majú potrebné zručnosti, napríklad niekto, kto je rovnako dobrý v príprave pizze, ako aj v nakrúcaní vlastného vysoko kvalitného obsahu, alebo niekoho, kto je skvelý pri výrobe pizze a pracoval na ukážkových podujatiach pred veľkým obecenstvom."





Úspešní uchádzači o túto prácu, získajú trvalý, alebo čiastočný úväzok v oblasti testovania výrobkov alebo vývoja receptov. Získajú aj pizza piecku na drevo od Ooni, o ktorej spoločnosť hovorí, že v je určená do exteriéru a dokáže upiecť pizzu za 60 sekúnd. Žiadatelia by mali posielať video s podrobnými informáciami o tom, prečo sú práve oni najlepšími kandidátmi na inzerovanú pozíciu a preukázať svoje "epické schopnosti pri príprave pizze" do 14. októbra.