Finančná anorexia: Je vám trápne kúpiť si niečo pre seba?

Vždy, keď vám napadne zájsť si niečo kúpiť, opakuje sa rovnaký scenár. Vstúpite do obchodu, nájdete si niečo, čo sa vám páči, vyskúšate si to a cestou k pokladni si položíte otázku. Skutočne to potrebujem? A nasledujú ďalšie, spochybňujúce nákup. Nakoniec dospejete k záveru, že to je príliš drahé a odchádzate z obchodu s prázdnymi rukami. Nálada na bode mrazu hraničí s nahnevanosťou. Ako by to bol problém stotožniť sa s myšlienkou, že nákupom si dožičíte okamžitú radosť. Úplne iná situácia je ale nakupovanie pre druhých. Vtedy viete, že chcete urobiť radosť iným, napríklad svojim blízkym.



Pre niektorých ľudí peniaze predstavujú moc a slobodu. Sú spájané s radosťou. Pre iných sú naopak synonymom zdržanlivosti a smútku. Títo ľudia majú strach, že by im mohli raz chýbať, budúcnosť považujú za neistú. Nemíňať peniaze pre nich znamená uspokojovať potrebu bezpečia, chrániť sa pred neznámym, z ktorého majú obavy. Patrí to k pradávnym obavám, ako je strach zo smrti alebo choroby. "Takíto ľudia sa boja, že budú bez prostriedkov a nebudú tak môcť čeliť ťažkostiam, ktoré ich čakajú," uvádza psychologička Marie-Claude Françoisová-Laugierová, autorka knihy Peniaze v manželstve a v rodine.







Problém s výdavkami môže spôsobovať negatívna skúsenosť z minulosti. Neraz je to strata zamestnania a obmedzenie príjmu, kedy musíte obracať každé euro. Keď máte z čoho, nakupovanie je jednoduché, s radosťou ich dokážete míňať. Keď ich nemáte a nič nekupujete, necítite žiadnu frustráciu. Zlom nastáva, keď sa finančná situácia zlepší a napriek tomu si nedokážete urobiť radosť. Všetko je tak, ako keby vám aj naďalej peniaze chýbali a museli ste za každú cenu šetriť na prípadné ďalšie ťažké obdobie.



"Prílišný strach z toho, že nebudete mať dosť peňazí, a z toho plynúce tendencie k finančnej anorexii, je príznačný pre hlboko zakorenený strach nielen z nedostatku peňazí, ale predovšetkým z nedostatku bezpečia," upresňuje psychologička. "Finančná anorexia je niečo celkom iné než lakomosť. Čiastočne sa dá vysvetliť tým, ako títo ľudia prežívali detstvo. Človek, ktorému hovorili, že je nikto a nič neznamená, môže byť potom presvedčený, že nemá žiadnu vnútornú hodnotu. Bude mať sklony dávať darčeky svojim blízkym, míňať na nich peniaze, ale pre seba nie. Z tejto ničotnej sebaúcty často pramení istá forma asketizmu. Takí ľudia si myslia, že nemajú právo urobiť si radosť a kúpiť si vec, ktorá sa im páči. Akoby si hovorili, že si to nezaslúžia," dodáva Marie-Claude Françoisová-Laugierová.







Máte podobný problém? Ak ste sa aj vy dostali do takejto slepej uličky, môže byť užitočné o tom hovoriť. Nie je nutné navštíviť psychológa, aj debata s niektorým členom rodiny alebo priateľom môže mať ozdravný účinok. Môžete potom pokračovať tým, že si dožičíte malú radosť, napríklad lístok do kina alebo knižku. "Predovšetkým ide o to nájsť znova chuť urobiť si radosť. To môže byť príjemnejšie v spoločnosti ďalšej osoby. Prečo si napríklad nedopriať pohárik na terase s priateľmi?" uzatvára Marie-Claude Françoisová-Laugierová.