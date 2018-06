Konkurencia v zdieľanej ekonomike: Mladučký šéf poráža svojou firmou monopol Uberu v Európe

Zdroj: QZ

Foto: YT/StartupLithuania;Dell Baltics

dnes 0:27 -

V roku 2016 vznikla v Estónsku firma, ktorá dnes dýcha na chrbát spoločnosti Uber. Taxify má 500 000 vodičov a 10 miliónov zákazníkov v 40 mestách v 25 európskych a afrických krajinách. Pre porovnanie, Uber je prítomný v 80 krajinách.



Markus Villig založil Taxify pomocou pôžičky od svojich rodičov keď mal 19 rokov. Hnevali ho vysoké ceny a zastarané technológie taxislužby v jeho domovskom meste Tallinn. Osobne presvedčil prvých 50 vodičov, aby sa pridali k jeho platforme a potom sa spojili so svojim bratom Martinom a ako tretí sa pridal spoluzakladateľ Oliver Leisalu. Nádejný startup sa rozbehol.







Villig sa objavil na zozname talentov časopisu Forbes "30 pod 30 rokov", má len 24 rokov a je stále ambiciózny. Ale pozná hranice. Na konferencii technických lídrov NOAH v Berlíne sa ho spýtali na vyhliadku prevzatia spoločnosti Uber. "Pred niekoľkými rokmi sa mnoho investorov dopustilo chyby, keď si mysleli, že sa stanú monopolom v oblasti zdieľanej jazdy. V tom čase to bol správny predpoklad, pretože podobne sa zachovali aj mnohé internetové firmy dávno predtým. My sme si však boli vedomí, že ide skôr o lokálne siete. Uber môže byť veľmi silný v USA, my sme ale boli presvedčení, že miestne firmy majú v tomto odvetví oveľa lepší záber," povedal Villig.



Taxify je európska firma, nie zo Silicon Valley, čo je výhoda v tom, že platforma je vypracovaná v súlade s prísnymi a komplexnými európskymi predpismi a reguláciou sektora dopravy. "Problémy s dopravou sú značne lokálneho charakteru, takže blízkosť našich zákazníkov je pre nás obrovským prínosom. To nám pomohlo stať sa európskym lídrom s výrazne menšími zdrojmi ako naši globálni konkurenti," s úsmevom dodáva Villig.





Uber bol už prítomný v 20 z 25 miest, kde sa objavil Taxify. Villig tvrdí, že nie je žiadna oblasť v ktorej by dokázal konkurovať gigantovi. Napriek tomu ho veľmi potešilo, keď sa dostal na trhy, kde mal dominanciu Uber, pretože verí, že jeho spoločnosť môže ponúknuť lepšie služby. Priznáva však, že v jednej veci sa Taxify markantnejšie líši od svojho veľkého konkurenta. Uber ponúka "výrazne lepšie" zárobky pre vodičov. Zatiaľ čo konkurenti často priznajú vodičom províziu až do výšky 30 %, Taxify ponúka len 15 %.



Taxify už dokázala prilákať veľké investície od globálnych automobilových a taxi gigantov. V roku 2017 čínsky Didi Chuxing investoval nezverejnenú sumu do startupu, v rámci najnovšieho investičného kola v máji, získali 175 miliónov dolárov, čím hodnota firmy Taxify stúpla na 1 miliardu dolárov a urobilo z nej zriedkavého európskeho "jednorožca" (najúspešnejší startup).





Ukázalo sa, že aj mladé európske firmy dokážu súperiť s veľkými a silnými menami. Pre Taxify to bolo víťazstvo samo o sebe. "Pre mňa osobne je celkom rozrušujúce, že ste mladý človek v rastúcej oblasti technológií a každá veľká spoločnosť pochádza zo Silicon Valley, pričom Európa nemá jedinú firmu, ktorá by pôsobila na rovnakom trhu."