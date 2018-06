ZSSK pridáva od nedele vlaky v okolí Bratislavy, Žiliny a vo Vysokých Tatrách

dnes 10:31 -

V okolí Bratislavy, Žiliny a vo Vysokých Tatrách pribudnú od nedele (10.6.) nové vlaky. V rámci pravidelnej zmeny cestovných poriadkov ich zaraďuje do prevádzky štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

V okolí Bratislavy pribudne spolu 56 nových spojov, z toho na trase medzi hlavným mestom a Trnavou to bude 27 spojov a medzi Bratislavou a Sencom 29 vlakov. "V tomto prípade sa bavíme o pridaní 17.000 miest," doplnil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Tieto nové vlaky môžu podľa generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého pomôcť Bratislave, keďže denne dochádza do hlavného mesta okolo 130.000 ľudí. "Je to výrazná pomoc mestu Bratislava v boji s dopravnými problémami, ktoré má," konštatoval Hlubocký.

Na obidvoch linkách budú vlaky premávať v celodennom 30-minútovom intervale. Okrem toho sa týmto zavedie aj nové spojenie v rámci mesta, a to zo stanice Bratislava - Nové Mesto do stanice Bratislava - Petržalka, kadiaľ pôjde vlak zo Senca. Premávať bude cez Prístavný most, kadiaľ šesť rokov vlak nejazdil.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal doplnil, že hlavné mesto bude reagovať aj posilnením mestskej hromadnej dopravy v dojazdových staniciach týchto vlakov v Petržalke a v Novom Meste. Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu chce kraj zároveň zabezpečiť to, aby nadväzovali prímestské autobusy na vlakové spoje. Prvé zmeny v tomto duchu avizoval od júla a následne by sa mali naplno prejaviť od septembra tohto roku.

Nové vlakové spoje pribudnú od nedele aj obyvateľom Kysúc. Na trati medzi Žilinou a Čadcou budú od nedele premávať tri nové prímestské osobné vlaky v dopoludňajších hodinách počas pracovných dní. So súčasnými spojmi vytvoria pravidelný hodinový takt, ktorý má tvoriť základný pilier pre vybudovanie integrovaného dopravného systému v budúcom období. Súčasne by mali nové vlaky podľa ZSSK pomôcť ľuďom, aby sa vyhli kolónam na cestách, ktoré vznikajú v súvislosti s výstavbou diaľnice D3.

Zároveň sa počas letnej sezóny posilní doprava aj vo Vysokých Tatrách. Na tratiach Tatranských elektrických železníc pribudne 16 posilových vlakov.