ECB sa chystá urobiť kľúčový krok: Stimulačný program by mal skončiť do konca roka

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:33 -

Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Peter Praet na tlačovej konferencii povedal, že banka bude budúci týždeň diskutovať o tom, ako zrušiť svoj mesačný program nákupu vo výške 35 miliárd eur, ktorý zaviedla v roku 2015 na pomoc oživenia hospodárstva eurozóny v dôsledku krízy štátneho dlhu. "Budúci týždeň bude Rada guvernérov (ECB) musieť posúdiť, či doterajší pokrok bol dostatočný na to, aby sa zaručilo postupné zrušenie našich čistých nákupov," povedal Praet o stretnutí, ktoré je naplánované na 14. júna v Lotyšsku.



Diskusia bude závisieť od nedávnych údajov o inflácii, ktoré sú kľúčovým prvkom pri tvorbe rozhodnutí ECB. "Signály ukazujúce konvergenciu inflácie smerom k nášmu cieľu sa zlepšujú. Rast hospodárstva eurozóny a skutočnosť, že čoraz viac ovplyvňuje tvorbu miezd, podporuje našu dôveru, že inflácia dosiahne úroveň nižšiu, ale blízku, 2 percentám v strednodobom horizonte," povedal Praet.



Čísla uverejnené minulý týždeň ukázali, že spotrebiteľské ceny v eurozóne prudko vzrástli. Medziročná inflácia v máji dosiahla 1,9 percenta (1,2 percenta v apríli). Okrem cien energií, ktoré v posledných týždňoch výrazne vzrástli, inflácia v máji dosiahla 1,1 percenta, z aprílových 0,7 percenta. ECB a najmä jej prezident potrebujú silné dôkazy o tom, že inflácia sa približuje k 2-percentnému cieľu, aby sa rozhodla upustiť od jej masívneho stimulačného programu.

Program kvantitatívneho uvoľňovania, program nákupu štátnych dlhopisov, ktorého cieľom je zvýšiť infláciu a zvýšiť objem pôžičiek, by mal byť ukončený v septembri, ale väčšina pozorovateľov ECB hovorí o predĺžení do konca roka. Je to kvôli niektorým slabým dátam, napriek celkovému rastu spotrebiteľských cien a miere rastu od dlhovej krízy. K takýmto údajom patrí napríklad pred niekoľkými mesiacmi zverejnené slabšie čísla z maloobchodného predaja a priemyselnej výroby.



Po aprílovom zasadnutí banky Draghi vyhlásil, že "základná sila" v ekonomike eurozóny naďalej podporovala dôveru banky a že v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej zostáva potrebný "dostatočný stupeň menových stimulov".





Jeden z najslávnejších členov ECB, Nemec Jens Weidmann vo štvrtok zopakoval, že očakáva, že balík stimulov sa ukončí ešte pred koncom tohto roka. "Už niekoľko rokov účastníci finančného trhu očakávali, že nákupy aktív skončia pred rokom 2018," povedal Weidmann na konferencii v Berlíne. "V súčasnosti považujem tieto očakávania trhu za pravdepodobné," dodal.

Euro mierne vzrástlo v stredu ráno o približne 0,2 percenta voči doláru. Mena sa obchodovala za 1,1742 dolárov o 10:00 v Londýne.





Analytici neočakávajú budúci týždeň žiadne veľké oznámenie, ale začali uvažovať o načasovaní prvého zvyšovania úrokových sadzieb po uvoľnení QE.

Jan Hatzius, hlavný ekonóm Goldman Sachs, pre televíziu CNBC povedal, že očakáva, že QE skončí tento rok, ale otázne je, kedy príde prvé zvýšenie sadzieb. Rozhodnutie zvýšiť sadzby po niekoľkých rokoch ekonomických stimulov by znamenalo dôveru, že sa eurozóna úplne zotavila z krízy, ktorá spustošila veľkú časť kontinentu a zvýšila mieru nezamestnanosti. Julien Lafargue, stratég JP Morgan, povedal, že prvé zvýšenie sadzieb by sa dalo očakávať v júni 2019.