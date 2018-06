Fitch zlepšil výhľad ratingu emirátu Katar na stabilný

dnes 15:46 -

Agentúra Fitch Ratings v utorok zlepšila výhľad ratingu emirátu Katar, ktorý už rok čelí sankciám svojich arabských susedov, z negatívneho na stabilný. Podľa Fitch emirát zvládol vlaňajšie prerušenie obchodných, finančných a diplomatických vzťahov so štvoricou arabských krajín: Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou, Bahrajnom a Egyptom.

Agentúra Fitch zároveň potvrdila Kataru ratingovú známku na úrovni AA-. Podľa Fitch injekcie likvidity pomohli stabilizovať bankový sektor a zabránili odlevu finančných prostriedkov tzv. nerezidentov z Kataru.

Vládny fiškálny deficit sa v roku 2017 znížil na 2,8 % HDP, tento rok dosiahne vyvážený rozpočet a v roku 2019 bude mať prebytok 2,9 % HDP. Agentúra Fitch predpovedá emirátu v tomto roku zrýchlenie hospodárskeho rastu na 2,3 % z vlaňajších 1,6 %.

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt 5. júna 2017 prerušili diplomatické vzťahy s Katarom a zaviedli obchodnú a dopravnú blokádu emirátu, ktorý obvinili z podpory terorizmu. Dauha tieto obvinenia poprela. V prvých týždňoch po zavedení blokády klesol dovoz do Kataru medziročne zhruba o 40 %. Katar má totiž suchozemskú hranicu len so Saudskou Arábiou. Najmä potraviny sa do Kataru dostávali zo Saudskej Arábie.

Neskôr sa však dovoz vrátil na pôvodnú úroveň, keďže Dauha si našla nové zdroje dodávok, napríklad Turecko. Okrem toho otvorila nové prepravné cesty, napríklad cez Omán. Katar tiež zvýšil domácu produkciu, vrátane potravín. A takmer rok po zavedení blokády pristúpila katarská vláda k odvetnému opatreniu. Koncom mája oznámila, že zavedie zákaz dovozu produktov zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, z Egypta a Bahrajnu. Napriek blokáde sa totiž niektoré výrobky z týchto krajín v Katare stále predávali. Do krajiny sa dostávali cez tretie štáty.