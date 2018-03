Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zlepšila

dnes 12:16 -

Nálada nemeckých spotrebiteľov sa v marci stabilizovala po miernom zhoršení v predošlom mesiaci. Hodnota indexu spotrebiteľskej dôvery agentúry GfK, ktorý je zameraný do budúcnosti, sa pre mesiac apríl zvýšila o 0,1 bodu na úroveň 10,9 bodu. Agentúra o tom informovala v stredu na svojej internetovej stránke. Vývoj nemeckej ekonomiky je v súčasnosti zdravý a rovnako to podľa agentúry GfK vnímajú aj spotrebitelia, pričom predpokladajú, že to tak bude aj v nasledujúcich mesiacoch.

Rozhodujúcim dôvodom pre optimizmus spotrebiteľov je podľa GfK hlavne mimoriadne dobrá situácia na nemeckom trhu práce. Podindex odzrkadľujúci výhľad ekonomiky posilnil o 0,3 bodu na hodnotu 45,9 bodu. Podindex mapujúci očakávania nemeckých spotrebiteľov v oblasti príjmov stúpol o 1,1 bodu na 54,9 bodu a indikátor ochoty spotrebiteľov uskutočňovať nákupy vzrástol o 2,8 bodu na 59,1 bodu.