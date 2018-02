Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas SOPK

dnes 15:16 -

Vláda a politický systém veľmi málo počúvajú hlas Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Počas Valného zhromaždenia Trenčianskej regionálnej komory to v pondelok (26. 2.) povedal predseda SOPK Peter Mihók.

„Vláda a vôbec ten politický systém v nás vidí možno skôr nepriateľov, aj keď nejako verbálne to nedávajú najavo. My nie sme antagonistickí, my nechceme ísť proti. My dávame veľa návrhov, ale strašne málo z nich je vypočutých. Možno sme príliš decentní, mali by sme byť asi agresívnejší,“ skonštatoval Mihók.

Veci, ktoré sa týkajú podnikateľského prostredia – Zákonníka práce a rôzne ďalšie zákony, sú podľa neho schvaľované bez toho, aby sa k nim mohla SOPK vyjadriť. „Tá formálna možnosť vyjadriť sa je, ale akékoľvek pripomienky keď dávame, prakticky skoro nič nie je vypočuté a zakomponované,“ zdôraznil predseda SOPK.

Príkladom môže byť podľa neho situácia okolo dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa skomplikovala na prelome rokov. „Na určité položky colného sadzobníka je DPH, na iné nie je. Veľké firmy, ktoré majú celé právne a účtovné oddelenia, tie s tým možno až taký problém nemajú. Ale zoberte si firmu, ktorá má 20 ľudí a jednu alebo dve účtovníčky. Tie sa nevedia zorientovať v tom, čo je dobré a čo je zlé. Ak sa niekde pýtajú, nič sa nedozvedia a keď príde o rok daňová kontrola, tá im to spočíta,“ doplnil Mihók s tým, že zákonodarcovia možno v snahe zvýšiť výber daní alebo predísť daňovým únikom robia toľko zmien zákonov, že ak by boli platení v úkole, sú milionári.