Nezamestnanosť v Maďarsku sa udržala pod 4 %

dnes 14:16 -

Nezamestnanosť v Maďarsku sa v trojmesačnom období do konca januára nemenila a udržala sa na úrovni pod 4 %. Ukázali to v utorok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla v období od novembra do konca januára 3,8 %. To je rovnaká úroveň ako za obdobie od októbra do konca decembra. Výsledok je zároveň lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s miernym rastom nezamestnanosti na 3,9 %. Na porovnanie, v období do konca januára minulého roka dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku 4,3 %.

Štatistický úrad zároveň oznámil, že miera zamestnanosti sa mierne znížila. Zatiaľ čo za tri mesiace do konca decembra dosiahla 59,8 %, v období od novembra do konca januára to bolo 59,7 %.