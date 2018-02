Albumy už nič nezarobia: Ak chcete peniaze, musíte koncertovať

Zdroj: NME;QZ

Billy Joel je 68-ročný rocker, napriek veku ohlásil piaty po sebe nasledujúci rok vystúpenia na niekoľkých obrovských štadiónoch po celých Spojených štátoch. V Madison Square Garden v New Yorku sa na jeho koncert predalo viac ako milión vstupeniek. Joel koncertuje, je to predsa rocková ikona. Ale to je len jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol postaviť pred publikum. Podobne ako množstvo ďalších muzikantov, jednoducho vie, odkiaľ mu peniaze prichádzajú a odkiaľ nie.

Streamingové služby, ako je Spotify a Apple Music, sprístupňujú hudbu konzumentom jednoduchšie. Už žiadne návštevy miestnej predajne najväčšieho hudobného vydavateľstva, aby ste si zakúpili fyzický nosič obľúbeného interpreta. Hudba sa už dnes nepredáva na albumy, ale na skladby, čo vyjde lacnejšie. Je to ale menej výnosné pre umelcov.



Živá hudba sa naopak ukázala ako životaschopný biznis model v prostredí, v ktorom fanúšikovia počúvajú piesne z depersonalizovaných digitálnych platforiem. Ak zatúžia po intímnejších zážitkoch, musia na koncert. Dva albumy Lady Gaga, Born This Way z roku 2011 a Joanne z roku 2016 bodovali v rebríčkoch predajnosti, dohromady sa ich predalo 1,11 milióna kópií. Naopak za jej zatiaľ posledný počin bolo ochotných zaplatiť len 201 000 záujemcov. V decembri oznámila Gaga dvojročné angažmán v divadle v Las Vegas, ktoré jej zaplatí najmenej 75 miliónov dolárov, ale možno až 100 miliónov.





Je to trend, ktorému podľahli mnohí hudobníci. Beyoncé, vlani vyhlásená za najlepšie plateného hudobníka, získala z predaja hudby iba 10 % svojich príjmov. Zvyšok jej zabezpečilo senzačné svetové turné.

Zašlo to až tak ďaleko, že na turné sa púšťajú aj umelci, ktorý sú už po smrti. Roy Orbison oblečený v šedom obleku a čiernej košeli sa pozrie okolo seba, aby sa ubezpečil, že sú všetci pripravení. Spokojný sa vráti späť k svojmu mikrofónu a začne hrať na gitare "Oh, Pretty Woman".







Legendárny hudobník nie je prvý, kto sa vďaka technológiám transformuje a zvečňuje. V roku 2012 sa vpodobnej reinkarnácii objavil Tupac v spoločnosti Snoop Dogga a Dr. Dre. Odvtedy sa dostalo aj na Michaela Jacksona, Ronnie James Dia, Elvisa a na rad údajne príde v roku 2019 aj holografické turné skupiny Abba. Technológia sa postupne vylepšuje, dnes už údajne hologramy môžu byť použité aj vonku počas denného svetla. To by znamenalo, že sa v budúcnosti môže objaviť niektorá už nežijúca ikona aj na open air festivale. Reakcie však nie sú len pozitívne, mnohí za hologramom vidia nedostatok úcty K zosnulému interpretovi.