Viac peňazí v roku 2018: Týchto 10 vecí môžete urobiť už v januári

Kompletná „prehliadka“ vlastných financií

Prvým krokom je kontrola príjmov a výdavkov. Každý z nás využíva viacero finančných produktov (účet, poistka bytu a auta, úver, kreditka, stavebné sporenie, 2. pilier...) a časom strácame prehľad, kde čo máme a aké poplatky nás to stojí. Je tu priestor pýtať sa, či majú niektoré produkty ešte zmysel, resp. či sa nedajú kúpiť lacnejšie.

Optimalizujte poplatky

Ak platíte za účet, kam vám chodí výplata a hradíte z neho výdavky, je pravdepodobné, že ho môžete mať za nižší poplatok alebo úplne zdarma. Skontrolujte si, či pri vašom spôsobe využívania účtu máte nastavený optimálny balík – ak nie, stačí raz navštíviť banku a zmeniť ho. Ak máte okrem hlavného niekoľko ďalších bežných účtov, zvážte ich zrušenie. Ľudia často držia účty, ktoré využili v minulosti na konkrétny účel (napr. pôžička pre mladých, bývalý zamestnávateľ) a dnes ich stoja len zbytočné poplatky. Bežný účet stojí aj 5 eur mesačne, čo je 60 eur ročne či 600 eur za 10 rokov. Ak máte príjem do 400 eur, môžete pohľadať v banke bezplatný účet, ktorý banky podľa nového zákona zaviedli od januára 2016.

Optimalizujte finančné produkty

Prehodnoťte si poistné zmluvy. Povinné zmluvné, havarijné poistenie a poistenie majetku a zodpovednosti si dajte posúdiť odborníkom 2 mesiace pred výročím. Možno sa dajú nahradiť výhodnejšími zmluvami. V úrazovom a životnom poistení je dobré prehodnotiť rozsah a výšku rizík. Niekedy je zaujímavé využiť tzv. crosselové zľavy, ak máte viac poistení v jednej poisťovni. Ak vám tento rok končí fixácia hypotéky, začnite riešiť refinancovanie za výhodnejších podmienok aspoň 3 mesiace pred výročím fixácie. Ešte predtým, ako vám banka pošle dva mesiace pred výročím ponuku novej úrokovej sadzby, zaujímajte sa o ponuku v iných bankách. Poraďte sa s finančným sprostredkovateľom, ako získať pri hypotéke a vašich finančných produktoch rovnakú kvalitu za lepšiu cenu. Mesačne tak usporíte nemalé financie.

Staré poistky si nechajte

Ak máte staršiu poistku (kapitálové životné poistenie), určite ju nerušte. Je výhodná vďaka vyššiemu garantovanému výnosu (tzv. technická úroková miera TÚM), ako je tomu dnes. Napríklad zmluvy spred roka 2003 majú často tento výnos 4, 5 alebo 6 percent ročne. Tento „úrok“ je garantovaný po celú dobu sporenia (poistenia) - preto sa oplatí tieto zmluvy ponechať a poistné pravidelne platiť. V roku 2004 klesla TÚM na 4 % a postupne ďalej klesala až na dnešných 1,9 % ročne.

Naopak, niektoré riziká je dnes možné poistiť výhodnejšie ako kedysi. Staré úrazové poistenie sa dá bez problému zrušiť a uzavrieť nové. Ak to chcete urobiť, uzatvorte najprv nové poistenie a až potom rušte staré. Pred týmto krokom sa však rozhodne poraďte s odborníkom.Niekedy sa môže stať, že z istých, napríklad zdravotných dôvodov, sa nové poistenie uzatvoriť nepodarí, prípadne to nemusí byť výhodné (napr. pri poistení pre prípad smrti má mladší človek od poisťovne výhodnejšie podmienky ako starší).

Stavebné sporenie využite aj inak ako na prémie

Štátna prémia už dlhšie každý rok klesá (klesá percento, ale maximálna výška prémie sa nemení). Na získanie plnej prémie treba vložiť viac. Pre rok 2018 predstavuje 5 % z vkladu, maximálne však 66,39 eur/osobu, pričom na jej plné získanie treba na účet vložiť 1327,80 eur plus poplatok za vedenie účtu. Na svedomí to má vzorec v zákone. Na druhej strane, v stavebnej sporiteľni máte istotu vždy o niečo vyššieho zhodnotenia ako na termínovaných účtoch v bankách.





Stavebné sporenie je ideálny plánovací produkt na rozdiel od hypotéky, ktorá je nástrojom okamžitého riešenia. Ak plánujete v budúcnosti investovať do bývania, zmluvu predčasne nerušte. Ak máte pre banky „ťažko akceptovateľné“ príjmy (začínajúci živnostníci, podnikatelia s optimalizovanými príjmami, ľudia s nízkymi dokladovateľnými príjmami), získate úver bez dokladovania príjmu a takisto bez zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou len v stavebnej sporiteľni. A to pri podobne výhodnom úroku ako má hypotéka, kde treba vždy založiť byt či dom. Stavebné sporenie je takisto ideálny doplnkový produkt k hypotéke, ktorá vám nezaplatí viac ako 80 % bytu či domu kvôli reguláciám NBS. Pozor na tzv. medziúvery - sú väčšinou drahé - lepšie je využívať len stavebné úvery.

Finančný vankúš - vytvorte siho a chráňte si ho

Ako udržať peniaze pokope? Založte si vedľajší účet na úspory (dá sa zriadiť aj z domu cez internet) a nechajte si naň automaticky posielať fixnú sumu z výplaty. Platobnú kartu k vedľajšiemu účtu odmietnite. Ak budete mať potrebu peniaze vybrať, stále máte šancu sa na to vyspať a neminúť ich impulzívne a nepremyslene v prvom obchode.

Doplnkové dôchodkové sporenie - využite peniaze od zamestnávateľa aj daňovú úľavu

Ak vaša firma platí príspevok na DDS, využite to a založte si čím skôr účastnícku zmluvu. Stačí vám vkladať mesačne aj 1 euro (resp. sumu, ktorú stanovuje kolektívna zmluva). Využiť môžete aj daňovú úľavu až 180 eur ročne. Z tejto sumy nebudete platiť dane. Ak máte staršiu zmluvu, umožní to až podpísanie dodatku. Ak už sporíte, skontrolujte si, v akom fonde máte uložené úspory. Ak akceptujete investičné riziko a do dôchodku máte ďaleko, neoplatí sa zostávať v konzervatívnom fonde – prejdite do akciového/dynamického fondu. Dlhodobo máte rozhodne väčšiu šancu na reálny výnos. Výber fondu nechajte na odborníka, podľa vášho investičného profilu, postoju k riziku, veku a horizontu sporenia vám poskytne odporúčanie.

Dôchodkové starobné sporenie - vyberte si správny fond

To isté platí o 2. pilieri. Akciové a indexové fondy podávajú výborný výkon, naopak konzervatívne/dlhopisové zarábajú menej a neoplatí sa zostávať v nich. Nesprávnym výberom fondu vám uteká mnoho eur. Príklad: ak máte na účte v 2. pilieri 10 000 eur, zarobili v konzervatívnom dlhopisovom fonde NN Tradícia za posledných 12 mesiacov len 0,44%. Naopak, napríklad v akciovom fonde Allianz DSS by si úspory „polepšili“ o 7,04% (čiže 17-násobne viac). To predstavuje výrazný rozdiel až 660 eur.

Investície - začnite a vytrvajte

Akcie aj akciové podielové fondy zaznamenali za posledných 12 mesiacov väčšinou rast, preto by sa mohlo zdať, že je jedno, do ktorého z fondov vložíte svoje peniaze. Avšak predtým, než sa rozhodnete niekam presunúť svoje úspory z termínovaného účtu alebo si zadať mesačný trvalý príkaz, poraďte sa. Netreba zobrať hneď prvú ponuku zo svojej banky (ako sa to často deje, keď máte končiaci termínovaný vklad a banka vám ponúkne fond) a takisto pozor na lákanie minulými výnosmi – v dnešnom svete rýchlych výkyvov minulosť nehrá žiadnu rolu. Každopádne sa držte princípu „investovať po menších čiastkach a pravidelne“.

Poistite si príjem

Ak sú od vášho príjmu závislé iné osoby alebo máte záväzky (úver), nezabúdajte na nutnosť primeraného poistenia príjmu, ktorým tieto výdavky pokryjete. Odporúča poistiť sa pre prípad zdravotných problémov (úrazy, choroby, operácie, dlhšie PN-ky), ktoré vás môžu na dlhšie alebo na trvalo vyradiť z práce. Sociálna poisťovňa platí počas PN len 55 % zo mzdy (avšak najdlhšie 1 rok a max. 1022,4 eur mesačne) a to, čo vám chýba na krytie výdavkov, pokryje poistenie.