Maďarská nezamestnanosť za tri mesiace od mája do júla klesla na 4,2 %

Maďarská nezamestnanosť sa za trojmesačné obdobie skončené v júli znížila menej, než sa očakávalo.

Miera nezamestnanosti počas troch mesiacov od mája do júla klesla na 4,2 % zo 4,3 % v trojmesačnom období od apríla do júna, uviedol maďarský štatistický úrad. Ekonómovia počítali so znížením až na 4,1 %. V rovnakom období vlani sa miera nezamestnanosti nachádzala na úrovni 5 %.

Počet ľudí bez práce klesol na 193.400 zo 196.400 v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Miera zamestnanosti sa zároveň zvýšila na 59,4 % z 59,2 %.